Chi è Simona Halep, la nuova regina di Wimbledon che modellò il suo corpo per arrivare in vetta

Simona Halep ha vinto Wimbledon sconfiggendo Serena Williams per 62/62. Una vittoria rapida per una partita senza storia, durata meno di un'ora. Williams mai in partita, fallosa e nervosa, che ha commesso una serie lunga di errori gratuiti. Nulla ha potuto contro un'avversaria determinata e precisa, che ha fatto muovere l'americana per soprenderla spesso in contropiede.

Per arrivare al vertice, Simona Halep ha sacrificato molto, moltissimo, più di molti altri. Forse è l’unica che ha sacrificato addirittura parte del proprio corpo. Da promettente tennista junior, campionessa del Roland Garros under18, si è infatti sottoposta alla riduzione del seno, davvero ingombrante a 17 anni, che la disturbava nella corsa e nei colpi, soprattutto nel rovescio a due mani.

Afp Simona Halep

Portava una 34DD. “ Soprattutto mi disturbava per il peso, mi ostacolava nella velocità e non mi faceva sentire a mio agio quando giocavo. Ma in realtà le mie tette non mi piacevano nemmeno nella vita di tutti i giorni. E sarei ricorsa al chirurgo anche se non fossi stata un’atleta”.

Dal 2009, una volta scesa di quantità, a una misura più confortevole, Simona ha cominciato la scalata nel tennis pro. Nel 2013, la svolta, con la conquista di sei titoli Wta e l’ingresso nelle “top 10”, quindi nel 2014 l’assalto ai tornei dello Slam, coi primi quarti agli Australian Open, la finale al Roland Garros (persa contro Sharapova) e le semifinali agli Us Open.

Simona Halep al Roland Garros nel 2008 (Foto PIERRE VERDY / AFP)



Un paio d’anni d’assestamento al vertice, un’altra finale persa, sempre al Roland Garros nel 2017 (contro Ostapenko daun et e un break avanti…), e ancora agli Australian Open 2018 (contro Wiozniacki). Quindi un’altra svolta con un altro intervento medico, stavolta dallo psicologo: “Pensavo troppo, mi creavo mille problemi”.

E il primo trionfo nei Majors al Roland Garros dell’anno scorso (contro Stephens).

Con coach, Wim Fissette, che l’applaudiva: “All’epoca non la conoscevo, ma ho visto alcune foto e penso che ha preso la decisione giusta. Notevole dimostrazione anche di personalità perché molti l’hanno riconosciuta per anni solo per quell’operazione, ma poi lei ha cominciato a vincere, ed è salita al numero 1 del mondo”

