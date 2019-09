Barba, cucina e passione. Chi è il super tifoso di Berrettini che ha incuriosito tutti

Fonte: Instagram @maidomo Giovanni Bartocci

Chi è il supertifoso col barbone alla James Harden, i capelli raccolti a cipollotto, gli occhiali scuri da vista, la faccia cattiva, i vestiti da “gggiovane” che si agita tanto nella tribuna di Matteo Berrettini sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadwos? La domanda rimbalza da New York attraverso la telecronaca Eurosport e dopo aver dribblato gli stereotipi e le apparenze trova una risposta: si chiama Giovanni Bartocci, è il titolare dell’affermato ristorante Via della Pace, di East Village, Manhattan, New York.

La Lazio e la Grande Mela

Giovanissimo non è, “ho fatto 40 anni”, ci racconta, ridendo come un matto della nostra ilarità dopo aver riascoltato la sua sgangherata segreteria telefonica, da tifoso doc della Lazio, che si chiude con un saluto non propriamente caloroso (eufemismo) a Claudio Lotito. “Sono presidente del Lazio Club di New York, abbiamo creato una onlus no-profit che quest’anno, grazie a gadget e donazioni, ha raccolto 25 mila dollari in beneficienza. Da noi è venuto a cena anche coach Inzaghi”.

Da dodici anni, Giovanni risiede nella Grande Mela dove, insieme al socio Marco Ventura, ha rilevato quello che definisce: “Una trattoria, il posto dove vai quando non hai voglia di cucinare e trovi i piatti che conosci, quelli che ti ricordano i tuoi sapori, i tuoi ricordi, e ti fanno sentire a casa”. La sua formula è vincente. “No, i soldi, non li faccio, quali soldi? Qui un ristorante che funziona, con la concorrenza che c’è nel settore, è una battaglia, tutti i giorni”.

La sua formula richiama da anni tanti nostri immigrati, quelli fissi, e quelli part-time, compresi i tennisti azzurri di scena agli Us Open di tennis. “Forse la prima è stata Karin Knapp, quest’anno ho avuto l’onore di avere, tutti insieme, una sera, i quattro che erano rimasti in gara, Lorenzi, Sonego, Berrettini e Fabbiano. Che è stato un po’ il catalizzatore del gruppo”.

Matteo Berrettini è un “pischello”, per Giovanni, romano di adozione, nato a Ronciglione (fra Roma e Viterbo), che è lievitato nella ristorazione dal lago di Vico, “Da Zio Luigi”, a Dublino, a Londra, e quindi a New York. Matteo è uno di cui tutti noi italiani dobbiamo andare orgogliosissimi, per l’orgogliosissimo italiano Bartocci: “Ma ci pensate? Il primo in semifinale agli Us Open, sul cemento. È venuto da noi tutte le sere che ha vinto, anche dopo Monfils, certo, e anche le volta che aveva un po’ di tempo, fra un match e l’altro. M’ha fatto soffrire troppo. Quanto si soffre fuori, in tribuna! Io mi agitavo anche, rispetto agli altri, ma sudavo pure come un matto. Fortuna che Vincenzo (Santopadre), il coach, mi ha dato quell’asciugamani. Sono state quattro ore durissime!”.

Il menu del tennista

Ma cosa mangia Berrettini nella trattoria che serve carbonare e piatti di casa Via della Pace all’east village di New York, Manhattan? “Insalata di pollo e pasta in bianco, con l’olio e il parmigiano”. Soprattutto: “Qui cerchiamo di farlo sentire a casa, gli diamo cento risate, lo mettiamo sereno”. Ce lo vedete Harden il truce che vi coccola? Bene, è proprio così: mai fidarsi delle apparenze. Anche se tira da tempo di boxe, “da mediomassimo, raccolgo soldi per beneficienza”.

KENA BETANCUR / AFP Matteo Berrettini



Passione Football

Anche se anni fa s’è fatto conoscere per la smodata passione per l’amore per i Packers di football: “La prima volta che venni negli Usa, ero ospite di mio zio e scoprii alla tv questo sport strano con una palla strana tra ventidue persone che se le davano di santa ragione, con metà degli spettatori che stavano in maglietta con le maniche corte mentre nevicava, e avevano delle immense forme di formaggio in testa. Alcuni avevano una G sul casco, il loro nome abbreviato era GB (Green Bay), come Giovanni Bartocci. E così quando hanno vinto il Superbowl nel 2011… Andate su google e digitate: Crazy Italian Packers Fan… Vi farete due risate!”. Ha visto gli ultimi due minuti della partita a bordocampo, dribblando i prezzi stratosferici del biglietto, e la sua immagine è finita in uno spot pubblicitario diventando l’idolo dei tifosi. Anche se come ha fatto ad entrare in campo resta un segreto.

Un look "studiato"

È un segreto anche quella sua espressione truce. Anche se dà proprio l’impressione che è meglio non litigarci, Giovanni è un cuore tenero. “Questo look lo tengo da una vita perché se scoprono come sono, sono fritto”. E… “Sempre Forza Lazio!”. Ma Matteo non è della Roma? “Credo che tifi Fiorentina, di sicuro non è della Roma. Comunque non è importante. Ma vi rendete conto che cosa ha fatto il pischello? A New York!”.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.