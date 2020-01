La valanga rosa fa tris in Bulgaria: Curtoni, Bassino e Brignone sul podio nella libera

Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica Brignone, le "tre sorelle d'Italia" che scrivono una bella ed intensa pagina di storia per lo sport italiano. Elena, Marta e Fede, componenti della 'Valanga Rosa' di terza generazione, hanno firmato una storica tripletta nella discesa libera di Coppa del mondo svoltasi sulle di Bansko, localita' della Bulgaria a circa 220 chilometri dalla capitale Sofia entrata solo recentemente nel calendario di Coppa. Per Curtoni, 28 anni di Morbegno, si tratta della prima vittoria in una gara del Circolo Bianco. La sciatrice valtellinese, portacolori dell'Esercito che in Coppa in precedenza aveva ottenuto un secondo e due terzi posti, ha affrontato con coraggio, grinta e forte determinazione i curvoni e i salti della pista 'Marc Girardelli'.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it