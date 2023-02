Sci nordico: dopo 17 anni gli azzurri vincono nella staffetta maschile

AGI - Dopo ben 17 anni una staffetta azzurra maschile è tornata a vincere nella Coppa del mondo di sci nordico. Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Simone Daprà e Federico Pellegrino hanno centrato uno storico trionfo a Dobbiaco in Alto Adige.

Il quartetto azzurro che ha concluso al 4x7,5 chilometri in 1 ora 07’20”8 ha preceduto di appena sei centesimi la Svezia di Eric Rosjoe, Calle Halfvarsson, Johan Haeggstroem ed Edvin Angere che a sua volta ha preceduto al fotofinish la Norvegia di Sjur Roethe, Didrik Toenseth, Simen Krueger, Harald Amundsen.

L’ultima vittoria in staffetta risale al 14 gennaio 2006 in Val di Fiemme quando Giorgio Di Centa, Valerio Checchi, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi vinsero la 4x10 km. Il podio in staffetta mancava dal 2016 quando gli stessi Noeckler, De Fabiani e Pellegrino (insieme nell’occasione a Roland Clara), si piazzarono terzi.