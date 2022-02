Sofia Goggia ha prestato gli sci a Mikaela Shiffrin

AGI - "Vola Mika, tu puoi". Con questa frase scritta su uno sci, Sofia Goggia ha dato la sua attrezzatura a Mikaela Shiffrin per la discesa nella combinata alpina dei Giochi di Pechino 2022. Ad annunciarlo su Twitter, la stessa federazione Usa. Il gesto dell'italiana ha commosso l'atleta americana che ha pubblicato sui social una foto che la ritrae mentre indica la scritta sullo sci. Per Shiffrin non è stata però una olimpiade fortunata, male in gigante non e' riuscita nella combinata nonostante l'incoraggiamento di Sofia Goggia.

2022 downhill silver medalist @goggiasofia left a note for @MikaelaShiffrin (along with her downhill skis) that read, “FLY MIKA, YOU CAN.” When she saw the note, Mikaela almost started crying. ❤️#StrongerTogether pic.twitter.com/9dD2KIdNAf