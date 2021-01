Marta Bassino concede il bis. È doppietta a Kranjska Gora

AGI - Storico bis in appena 24 ore per Marta Bassino. La campionessa azzurra ha vinto anche il secondo slalom gigante di Coppa del mondo di Kranjska Gora. Per la 24enne sciatrice di Borgo San Dalmazzo quella odierna sulle nevi della pista 'Podkoren 3' della località slovena è la quinta vittoria in carriera, la quarta in questa per lei fantastica stagione nonché il 16/o podio (98 podio azzurro in Coppa di sempre al femminile).

Alle spalle della Bassino la svizzera Michelle Gisin a 66 centesimi, terza la slovena Meta Hrovat a 73. Settima Sofia Goggia a 2"07 mentre l'americana Mikaela Shiffrin, al comando a meta' gara, e' giunta sesta a 1"27.

La doppietta di Marta Bassino centrata in appena 24 ore in slalom gigante a Kranjska Gora nello sci alpino italiano al femminile ha due storici precedenti dal 1966, anno d'inizio della Coppa del mondo. Il primo risale a esattamente 24 anni fa.

Era il 17 e 18 gennaio del 1997 quando a Zwiesel in Germania, sulle montagne ai confini con la Repubblica Ceca, Deborah Compagnoni vinse entrambi gli slalom giganti. Il secondo bis è datato 29 e 30 novembre del 2001 quando sulle piste canadesi di Lake Louise, Isolde Kostner vinse due discesa libere consecutive.

In specialità diverse, prima discesa e poi supergigante, va ricordata anche la doppietta di Sofia Goggia del 4 e 5 marzo 2017 sulle nevi di Jeongseon in Corea del Sud. L'anno seguente Sofia sulle stesse piste conquistò l'oro olimpico in discesa.