Dominik Paris torna sulle piste: "Il mio obiettivo sono i Mondiali di Cortina"

AGI - "Mi sento molto bene, sono pronto ad iniziare poi vedremo cosa accadrà durante la stagione ma l'obiettivo è arrivare al top della condizione ai Mondiali di Cortina". Così all'AGI, Dominik Paris, uno dei grandi big di tutto il Circo bianco nelle discipline veloci che questo fine settimana tornerà alle gare dopo quasi 11 mesi di assenza causa infortunio.

Il 'rocker delle nevi' - è nota la sua passione per la musica, è batterista di un gruppo - vincitore di 18 gare di Coppa del mondo tra supergigante e discesa, sabato e domenica sulle nevi francesi della Val d'Isere è senza dubbio lo sciatore più atteso al maschile. Al femminile, sempre in Francia, ma a Courchevel dovrebbe tornare in gara, in gigante, la 25enne stella americana Mikaela Shiffrin.

Paris sabato rimetterà fuori dal cancelletto i bastoncini per una gara di Coppa a distanza di 326 giorni dal grave infortunio. Era la mattina del 21 gennaio scorso quando in un allenamento di superg in Austria l'azzurro era caduto rompendosi il crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone.

Il ritorno alle competizioni sarà in discesa libera, la specialità che l'ha visto salire 14 volte sul gradino più alto del podio. "Sono stati mesi molto lunghi ma adesso posso dire che mi sento molto bene, a settembre ho ripreso a sciare tra Zermatt e Val Senales" dice Paris, 31 anni, originario della Val d'Ultimo in questi giorni particolarmente colpita dalle abbondanti nevicate.

"Sulla pista 'Oreiller-Killy' non ho gareggiato tante volte, credo l'ultima nel 2016 quando avevano annullato le gare in America. Credo arriviamo tutti allo stesso livello perché essendo saltate le tappe nordamericane sarà un po' una 'prima' da scoprire".

Guardando oltre a quest'inverno nei pensieri di 'Domme' c'è sicuramente l'Olimpiade di Pechino del febbraio 2022, ma per il momento preferisce guardare all'oggi. Paris con i Giochi ha un conto aperto perché nel 2018 sulle nevi di Jeongseon (PyeongChang) giunse quarto in discesa a 36 centesimi dal podio.

Lo sciatore altoatesino, terzo italiano più vincente della storia in Coppa dopo Alberto Tomba e Gustav Thoeni, più che a questo fine settimana si aspetta molto dalle due gare di Bormio. Sulla 'sua' pista 'Stelvio' della località valtellinese, Dominik ha vinto sei volte centrando due volte la doppietta (nel 2018/discesa-superg e nel 2019/erano due discese).

Nella località dell'Alta Savoia non esordirà solo Paris perché ci sarà il ritorno alle gare ufficiale anche di Christof Innerhofer, un altro grande della velocità azzurra, medagliato olimpico a Sochi e nel 2011 campione del mondo di superg. A fine marzo 2019 agli Italiani di Cortina 'Inner' si era lesionato il crociato poi ha provato a rientrare nel gennaio 2020 ma ha disputato solo due gare di Coppa.

Altro rientro illustre dovrebbe essere quello della Shiffrin che ritorna tra le porte larghe dopo l'ottimo esordio di metà novembre tra i pali dello slalom a Levi. L'Italia sarà presente con la detentrice della sfera di cristallo e vincitrice nella località transalpina nel 2019, Federica Brignone, la vincitrice del gigante che ha aperto questa stagione di Coppa, Marta Bassino ma anche Sofia Goggia, Elena Curtoni (che torna a gareggiare in gigante a distanza di quasi due anni), Laura Pirovano, Valentina Cillara Rossi, Luisa Bertani e Roberta Melesi.

Il bottino dell'Italdonne sulla pista di Courchevel è due terzi posti, entrambi nel 2017, con Irene Curtoni nello slalom parallelo e Manuela Moelgg in gigante.