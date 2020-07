Sci: confermati i mondiali del 2021 a Cortina

I Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo si svolgeranno come previsto nel 2021. Lo ha deciso oggi il Consiglio della Federazione Internazionale dello Sci (Fis), riunitosi in videoconferenza. L'evento iridato, il numero 47 delle storia, si terrà nella località ampezzana come da programma originario dal 9 al 21 febbraio del 2021.

La Fondazione Cortina 2021, oltre un mese fa, aveva chiesto alla Fis, tramite la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), di posticipare il Mondiale al 2022 a seguito delle difficoltà complessive emerse dalla pandemia di coronavirus.

Fondazione Cortina 2021 prende atto della decisione Fis di confermare i Campionati del mondo di sci alpino a Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno. "Con la nostra disponibilità a posticipare l'evento, volevamo dare il tempo a tutto il sistema locale, nazionale ed internazionale per fare un capolavoro", spiega Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, commentando la proposta avanzata di rinviare tutto al 2022. "Ma saremo pronti in ogni caso, dimostrando che un Mondiale può cambiare la storia di un territorio nonostante le avversità".