Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni, '45 minuti troppo veloci'

AGI – "Sono stati 45 minuti troppo veloci". Emozionato, felice e con il sorriso che non lo abbandona mai, Ronaldo de Assis Moreira, universalmente noto come Ronaldinho, saluta il pubblico di Ravenna dopo il suo nuovo debutto nel calcio a 46 anni 7 mesi e 25 giorni, 11 anni dopo il ritiro dal professionismo. Il calciatore più anziano della storia della Serie C italiana.
Il brasiliano è sceso in campo, disputando i primi 45 minuti, più uno di recupero, davanti a uno stadio gremito per l'occasione. Sugli spalti anche diversi ospiti illustri: Flavio Briatore, Ariedo Braida, il fratello e agente di Ronaldinho, Roberto de Assis, gli ex compagni di nazionale Dida e Serginho e anche Fabio Fognini.
L'uscita dal campo tra gli applausi
Alla fine del primo tempo, con il Ravenna in vantaggio grazie a uno splendido gol dalla distanza di Giulio Donati (che nel Lecce giocò proprio contro Ronaldinho nel 2010), l’ex Pallone d'Oro ha lasciato il campo tra gli applausi scroscianti del pubblico davanti al quale si è inchinato e ha mimato un cuore con le mani. Il numero 10 ha messo lo zampino nella rete dell’1-0: ha protetto un pallone arrivato dalla sinistra, ha servito Lonardi, che ha poi apparecchiato per Donati. Quest'ultimo ha scaricato un destro potente per battere il portiere. Pre-assist, quindi, per Dinho. Prima, su uno dei corner calciati dal numero 10, Donati era andato vicino alla rete, trovando però la risposta del portiere Martelli.
I lampi di classe di Ronaldinho
In campo, l'ex fuoriclasse brasiliano ha lasciato intravedere qualche lampo della sua classe: venti palloni toccati, due corner battuti, alcuni cambi di gioco e diverse imbucate per i compagni. Quindi l’azione del primo gol nata da una sua iniziativa al 36'.
Ronaldinho vs Forli 46 years old https://t.co/CiPo8Mwzfi— c0mp (@c0mpmilano) November 15, 2026
Le dichiarazioni dopo la partita
Concluso il primo tempo, Ronaldinho ha lasciato il posto a Matteo Maggio. Ai microfoni di Sky ha detto: "Sono stati 45 minuti troppo veloci, il calcio per me è sempre stato così". Poi ha spiegato di non sapere se tornerà di nuovo a giocare. "Se è l'ultima volta? Ancora non lo so, non escludo il ritorno, dipende dal presidente". Poi, però, ha aggiunto: "Se mi chiama, torno. Giocare mi rende felice, vivere i momenti negli spogliatoi e tutto questo è bellissimo - ha concluso Ronaldinho - il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita". Stasera o domattina, intanto, il brasiliano ripartirà per Barcellona dove vive.
Il risultato del derby romagnolo
Per la cronaca il derby romagnolo è finito 2-0 per il Ravenna (raddoppio di Simone Rabbi). La squadra di Ronaldinho è seconda in classifica a -6 dallo Spezia capolista.