A Ravenna tutto pronto per lo show di Ronaldinho

AGI - Oggi si riscriverà la storia del calcio del Ravenna. Alle 17.30, allo stadio Benelli, tutti gli occhi saranno puntati su Ronaldinho, il Pallone d'Oro 2005 che, a 46 anni suonati, tornerà in campo, nella Serie C italiana, indossando la maglia giallorossa per giocare il derby contro il Forlì. Tra telecamere, fotografi e inviati, ci sarà un assortimento esagerato, anche dall'estero: sono gli effetti magici dell'estroso funambolo brasiliano (vincitore con la sua nazionale della Coppa America 1999 e del Mondiale 2002) e del suo fascino immutato, potenza della solida amicizia con l'ambizioso e generoso presidente giallorosso Ignazio Cipriani che sogna di portare il club in serie A.
L'arrivo di Ronaldinho e le parole di Mandorlini
Sbarcato venerdì pomeriggio con un volo privato, Ronaldinho ieri è arrivato in ritardo rispetto all'orario annunciato ma ha svolto la rifinitura con la squadra, mentre una piccola folla di addetti ai lavori ha potuto assistere al primo quarto d'ora dell'allenamento.
Non è stata una settimana facile da vivere per il Ravenna, perché la partita contro il Forlì è stata comunque preparata senza di lui, ma Andrea Mandorlini è andato dritto al punto in conferenza:
"La squadra - ha detto il tecnico ravennate - si è allenata molto bene a livello fisico e mentale, sa che ci aspetta una partita importante, tutti noi ci teniamo e comunque sarà anche un'opportunità per vedere un grande campione all'opera. Non ho avuto bisogno di tenere alta la concentrazione del gruppo perché i ragazzi hanno lavorato alla grande - ha aggiunto Mandorlini -. Ronaldinho giocherà dall'inizio e poi valuteremo la situazione durante la partita".
L'allenatore ha anche detto che il Ravenna ha sempre giocato con tre attaccanti e, considerato che ha l'intera rosa a disposizione, deciderà quale squadra schierare. Pensando però a Ronaldinho nel suo ruolo preferito, ovvero trequartista, sembra difficile vedere contro il Forlì il 4-3-3 collaudato nelle ultime gare.
Forse ci sarà il brasiliano dietro il capocannoniere Rabbi e sostenuto da un centrocampo folto. La verità oggi pomeriggio, sotto gli occhi di mezzo mondo calcistico.
Il ritorno in campo dopo undici anni
Undici anni dopo il ritiro, il 46enne di Porto Alegre, che ha giocato per il Fluminense l'ultima volta nel 2015 e che tra il 2008 e il gennaio 2011 ha indossato anche la maglia del Milan, ha espresso tutte le sue emozioni a Sky Sports: "Voglio passare una bella giornata. Sono felice di essere qui per l'inizio di questa meravigliosa storia. Il presidente sogna qualcosa di grande per Ravenna, e farne parte mi rende felice". Lo stadio, che di solito ospita 5.000 spettatori, è sold out, con una tribuna temporanea da 1.800 posti, chiamata "R10",allestita per l'occasione. Il Ravenna, che non gioca in Serie B dal 2008, è secondo nel proprio girone in Serie C, sei punti dietro alla capolista Spezia.
"Voglio vivere un momento speciale"
"Tornare in campo dopo tanto tempo è davvero bello: sono qui per vivere un momento speciale della mia vita. Sono passati alcuni anni da quando ho smesso di giocare. Ho vinto tutto ciò che ho sempre sognato - ha aggiunto Ronaldinho -. Ora ho 46 anni e ho vissuto tutto ciò che c'è nel football. Questa è un'opportunità completamente diversa. Voglio far parte del sogno che hanno i miei amici che lavorano per Ravenna."
Dal Pallone d'Oro al traguardo dei 300 gol
Il vincitore del Pallone d'Oro 2005 spera di segnare il suo gol numero 300 in carriera, oltre dieci anni dopo aver realizzato il 299esimo. L'ex stella del Barcellona e del Paris Saint-Germain ha persino trascorso del tempo in una prigione paraguaiana dopo aver tentato di entrare nel Paese con un passaporto falso, ma ha comunque giocato in una partita di futsal in prigione.