Stasera Belgio-Italia, la Figc ricorda le vittime dell'Heysel

AGI - Alla vigilia della sfida di Nations League con il Belgio, in programma stasera allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, una delegazione della Figc ha reso ieri omaggio alle vittime della tragedia dell'Heysel.
La delegazione presente alla commemorazione
Il commissario straordinario Giovanni Malagò, il direttore tecnico della Federcalcio e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, il ct Roberto Mancini e Giorgio Scalvini, in rappresentanza degli azzurri, hanno deposto una corona di fiori sotto la lapide che ricorda le 39 persone morte il 29 maggio 1985, negli scontri scoppiati prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus.
Il ricordo delle 39 vittime dell'Heysel
Dopo un momento di raccoglimento, alla commemorazione si è unita anche la Federazione belga, con la presidente Pascale Van Damme e l'amministratore delegato Vincent Mannaert, che hanno deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime.