Stasera Belgio-Italia, la Figc ricorda le vittime dell'Heysel
Stasera Belgio-Italia, la Figc ricorda le vittime della tragedia dell'Heysel
Home>Sport

Stasera Belgio-Italia, la Figc ricorda le vittime della tragedia dell'Heysel

Alla commemorazione si è unita anche la Federazione belga con la presidente e l'amministratore delegato
Stasera Belgio-Italia, la Figc rende omaggio alle vittime della tragedia dell'Heysel
BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP - Da sx Mancini, Scalvini e Malagò
vittime heysel figc
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

ADV

AGI - Alla vigilia della sfida di Nations League con il Belgio, in programma stasera allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, una delegazione della Figc ha reso ieri omaggio alle vittime della tragedia dell'Heysel.

ADV

La delegazione presente alla commemorazione

Il commissario straordinario Giovanni Malagò, il direttore tecnico della Federcalcio e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, il ct Roberto Mancini e Giorgio Scalvini, in rappresentanza degli azzurri, hanno deposto una corona di fiori sotto la lapide che ricorda le 39 persone morte il 29 maggio 1985, negli scontri scoppiati prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus.

Stasera Belgio-Italia, la Figc rende omaggio alle vittime della tragedia dell'Heysel
Federcalcio belga - Da sx Ranieri, Malagò, Mancini e Scalvini

Il ricordo delle 39 vittime dell'Heysel

Dopo un momento di raccoglimento, alla commemorazione si è unita anche la Federazione belga, con la presidente Pascale Van Damme e l'amministratore delegato Vincent Mannaert, che hanno deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime.

ADV