Fioretto azzurro oro in Bulgaria per nazionali maschi e femme

AGI – L’Italia della scherma domina in Bulgaria. Il fioretto azzurro, in mano alle donne e agli uomini, sale sul podio più alto della tappa odierna della Coppa del mondo.
A Plovdiv sia il quartetto azzurro femminile che quello maschile vince l'oro confermando il dominio del nostro Paese in questa specialità della scherma.
Il trionfo della squadra femminile
L'Italia del fioretto femminile sbanca Plovdiv, dalla tripletta nell'individuale al nuovo trionfo a livello di squadra che centra un doppio oro nell'arma più vincente della scherma italiana.Martina Favaretto (Fiamme Oro), Martina Batini (Carabinieri), Arianna Errigo (Carabinieri) e Anna Cristino (Carabinieri), quest'ultima vincitrice nella gara individuale di ieri, hanno sconfitto in una finale quasi a senso unico la Francia per 45 a 26.
La giornata sulle pedane della città della Bulgaria per le ragazze del commissario tecnico Simone Vanni era iniziata con il successo agli ottavi sulla Romania (45-32), quindi ai quarti sulla Corea del Sud (45-34) e proseguita con quello in semifinale sul Giappone (45-39).
L'Italia del fioretto femminile ha conquistato le ultime cinque edizioni della Coppa del mondo. Le fiorettiste azzurre - anche con diversa composizione della squadra - sono imbattute a livello di team da undici tappe, ovvero dal 7 dicembre 2024 quando s'imposero nella tappa di Busan.
Il successo della squadra maschile
Fioretto azzurro tutto d’oro in Coppa del mondo in Bulgaria anche in campo maschile. I quattro moschettieri azzurri sulle pedane di Plovdiv hanno centrato la prima vittoria stagionale nella prova a squadre.
Filippo Macchi (Fiamme Oro), Guillaume Bianchi (Fiamme Gialle), Tommaso Marini (Fiamme Oro) e Tommaso Martini (Carabinieri), campioni del mondo in carica, hanno nettamente sconfitto la Russia per 45 a 27. Gli azzurri hanno dominato la finale tornando al successo in Coppa dopo otto mesi, ovvero dal successo di maggio a Istanbul nell’edizione precedente.
La squadra italiana del commissario tecnico Simone Vanni aveva iniziato la giornata battendo agli ottavi il Brasile (45-23), ai quarti la Cina (45-34) e in semifinale il Giappone (45-34). Un successo che corona una giornata trionfale per il fioretto azzurro.