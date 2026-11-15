Errani e Paolini nella storia: sono in finale alle Wta Finals  

AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini raggiungono un altro traguardo storico per il tennis italiano. Le campionesse olimpiche in carica sono la prima coppia azzurra a qualificarsi per la finale di doppio delle Wta Finals, in corso sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden, in California.
Nella notte italiana Errani e Paolini, numero 8 del tabellone, hanno battuto la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic, terze teste di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco. Nella tarda serata di oggi le azzurre si giocheranno il titolo contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, che nell'altra semifinale hanno superato le favorite del torneo, la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, per 7-6(4), 6-3.
Il percorso di Errani e Paolini alle Wta Finals
Errani e Paolini erano state l'ottava e ultima coppia a qualificarsi per le Finals grazie alla semifinale raggiunta a Tokyo, dove avevano poi conquistato il loro primo titolo stagionale. A Indian Wells hanno chiuso il girone a punteggio pieno, superando per la prima volta in tre partecipazioni la fase a gruppi.
Dopo le vittorie in rimonta contro Siniakova-Townsend e Bucsa-Melichar-Martinez, le italiane hanno battuto in due set sia Perez-Schuurs sia Guo-Mladenovic. In semifinale hanno recuperato uno svantaggio di 1-4 nel secondo set, vincendo cinque game consecutivi.
“Da quel momento siamo state più aggressive, abbiamo iniziato a spingere di più la palla. Avevamo bisogno di un po' più di energia per riuscirci. Ha funzionato e siamo davvero felici”, ha spiegato Paolini
La finale contro Siniakova e Townsend
Le italiane ritroveranno in finale una coppia già battuta nella fase a gironi. Siniakova chiuderà la stagione al numero uno del mondo in doppio per la sesta volta in carriera. “Sarà un match durissimo, anche se le abbiamo già battute nel girone. Dobbiamo credere in noi stesse”, ha sottolineato Errani.
“Sono giocatrici straordinarie e giocano un doppio fantastico. Hanno praticamente vinto tutto. Dovremo essere presenti e concentrate su ogni singolo punto, credere in noi stesse e nella possibilità di riuscirci anche noi”, ha aggiunto Paolini.
Svitolina e Andreeva si giocano il titolo in singolare
La finale del torneo di singolare vedrà di fronte l'ucraina Elina Svitolina e la russa Mirra Andreeva. Svitolina, sesta testa di serie, ha battuto in semifinale la ceca Linda Noskova con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e cinque minuti di gioco.