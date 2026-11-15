Italia fuori dalla Nations League, azzurri travolti 4-1 in Belgio

AGI – Italia travolta 4-1 a Bruxelles dal Belgio dice addio ai quarti di Nations League. Nonostante il vantaggio di Pio Esposito (11'), gli azzurri vengono affondati dalle reti di De Cuyper (15'), Ngoy (22'), Doku (26') e Moreira (80') e, alla luce del successo della Francia sulla Turchia, scivolano al terzo posto nel girone, mancando la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di marzo.
Per gli azzurri, dopo la bella vittoria sui Bleus, una bruttissima sconfitta senza appelli né giustificazioni. Senza Cambiaghi e Frattesi, indisponibili causa problemi fisici, Mancini ha deciso di cambiare tre elementi rispetto alla sfida di giovedì contro la Francia: confermata in blocco la difesa (Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori), accanto a Tonali e Barella spazio a Fagioli. In attacco Koleosho e Pisilli sono stati arruolati per scortare Pio Esposito. Il Belgio ha risposto con un modulo speculare, De Bruyne da mezz'ala ha supportato il tridente con Moreira, De Ketelaere e Doku. Gli azzurri hanno aumentato i giri del motore nei primi minuti anche se, dopo una doppia occasione sventata da Lammens, Donnarumma ha salvato l'Italia con un intervento decisivo su De Ketelaere. Sul ribaltamento di fronte Pio Esposito ha sfruttato l'assist di Kayode anticipando il portiere dello United in scivolata e segnando il suo decimo gol in 15 presenze.
La rimonta del Belgio nel primo tempo
Il Belgio ci ha messo quattro minuti per pareggiare i conti: al 15' De Cuyper, dopo una mischia in area e una serie di rimpalli, ha segnato l'1-1. Al 22' è arrivata la rete del sorpasso di Ngoy (gli azzurri hanno chiesto un fallo su Calafiori, ma il tocco di Mechele è stato fortuito), al 26' è arrivato il tris di Doku, l'esterno belga ha superato cinque avversari battendo per la terza volta Donnarumma. Al 43' Bastoni ha perso un pallone sanguinoso, decisivo ancora il portiere azzurro che ha deviato il tiro di De Bruyne sul palo. Nella ripresa Mancini ha tentato un doppio cambio mandando in campo Dimarco e Doumbia al posto di Pisilli e Fagioli.
Il poker e il rigore parato
Il Belgio ha provato a sorprendere gli azzurri sulle ripartenze, in attacco l'Italia ha faticato a trovare spazi. Al 19' De Bruyne ha fatto tremare ancora la difesa della nazionale, decisivo ancora una volta Donnarumma. A dieci minuti dal termine Vergara si è lamentato per un colpo di braccio di Mechele, sul contropiede è arrivato il poker di Moreira. Nel finale ci ha provato Cisse, la deviazione di braccio di Raskin ha regalato un rigore agli azzurri, sul dischetto Pio Esposito: Lammens ha intuito mantenendo il punteggio sul 4-1. In pieno recupero Cisse ha segnato la seconda rete, ma l'attaccante del Milan era in posizione irregolare.
Le prospettive della Nazionale
La Nazionale deve ripartire da quanto di buono visto con la Francia e dimenticare questa partita. Gli azzurri torneranno in campo a marzo. Intanto domenica 6 dicembre presso l'International Convention Centre di Belfast ci saranno i sorteggi per le qualificazioni a Euro2028.
Le formazioni della partita
BELGIO (4-3-3): Lammens 7.5; Castagne 6.5, Ngoy 7 (42' st Theate sv), Mechele 6.5, De Cuyper 7; De Bruyne 7.5 (42' st Lukebakio sv), Lavia 7 (36' st Raskin 6), Tielemans 6.5; Moreira 7.5 (42' st Trossard sv), De Ketelaere 7, Doku 8 (45' st Godts). In panchina: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Lukaku, Cuypers, Seys, Vanaken. Allenatore: Van Bommel 7.5.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma 8; Kayode 5.5, Scalvini 5 (17' st Cisse 6), Bastoni 5, Calafiori 5; Barella 5, Tonali 5 (17' st Palestra 5.5), Fagioli 5 (1' st Doumbia 5.5); Pisilli 5 (1' st Dimarco 5.5), P. Esposito 6, Koleosho 5 (36' st Vergara 6). In panchina: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Romano, Liberali, Scamacca, Ghilardi. Allenatore: Mancini 5.
Arbitro, reti e note
ARBITRO: Espen Eskas (Norvegia) 6.
RETI: 11' pt P. Esposito, 15' pt De Cuyper, 22' pt Ngoy, 26' pt Doku, 35' st Moreira.
NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Al 46' st Lammens ha parato un calcio di rigore a Pio Esposito. Ammoniti: Tonali, Scalvini, Donnarumma. Angoli 7-4. Recupero 2' pt, 5' st.