Sinner sbarca su TikTok 'per mostrarvi il dietro le quinte'

AGI - Jannik Sinner sbarca su TikTok. Il numero due del tennis mondiale ha pubblicato il suo primo video sulla piattaforma, promettendo ai tifosi di mostrare il dietro le quinte della propria vita, dentro e fuori dal campo. Un debutto accolto con grande interesse: il filmato ha raggiunto un milione di visualizzazioni in poche ore, mentre il profilo del campione altoatesino aveva già raccolto circa 90mila follower prima ancora della pubblicazione.
“Hi TikTok, it's Jannik...”, esordisce Sinner nel video, girato in prima persona. “Grazie per l'incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla. Penso che ora sia il momento di cominciare. Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo. Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti”. Il tennista di Sesto Pusteria aveva aperto il proprio account già nel 2025, senza però pubblicare contenuti. Ora ha deciso di utilizzare anche TikTok per comunicare direttamente con i tifosi, dopo aver costruito negli anni una presenza importante sulle altre piattaforme social.
I numeri di Sinner sui social
Su Instagram Sinner conta circa 5,8 milioni di follower, mentre su X è seguito da quasi 700mila persone. A questi si aggiungono circa 420mila follower su Threads, oltre 200mila iscritti al suo canale YouTube e circa 140mila su Facebook. Numeri che testimoniano la popolarità del campione italiano anche al di fuori dei campi da tennis.
Su TikTok, del resto, Sinner era già un protagonista prima di pubblicare il suo primo video. Secondo i dati diffusi dalla stessa piattaforma, l'hashtag #Sinner conta circa 262mila video, mentre #JannikSinner ne raccoglie altri 62mila. Filmati delle sue partite, interviste e momenti della vita quotidiana condivisi dagli appassionati di tutto il mondo. Il nuovo account, @janniksin, ha superato rapidamente i 100mila follower. TikTok ha accolto ufficialmente il tennista con una nota, spiegando che il suo profilo permetterà agli utenti di seguire più da vicino allenamenti, partite e momenti lontani dalle competizioni.
Il ritorno in campo dopo l'infortunio
Il debutto su TikTok arriva durante un lungo periodo di assenza dalle competizioni. Sinner non gioca dallo scorso 12 luglio, quando ha conquistato Wimbledon battendo in finale Alexander Zverev. Un problema al ginocchio lo ha costretto a saltare tutta la seconda parte della stagione, compresi gli US Open e le ATP Finals di Torino.
A ottobre il tennista aveva annunciato la decisione di fermarsi fino alla fine del 2026 per concentrarsi sulle cure e sul recupero fisico, con l'obiettivo di tornare alle competizioni nel 2027. Nel frattempo Sinner ha continuato a comunicare con i propri tifosi attraverso i social, soprattutto Instagram e YouTube, dove pubblica anche video dedicati alla preparazione e agli aspetti meno conosciuti della sua attività. Con TikTok si aggiunge ora un altro canale, sul quale il campione ha chiesto direttamente ai follower di suggerirgli i contenuti da realizzare.