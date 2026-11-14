Coppa del Mondo di fioretto, tripletta azzurra a Plovdiv

AGI - Nuova tappa di Coppa del Mondo e nuova tripletta delle fiorettiste azzurre. Anna Cristino ha vinto la finale sulla sorprendente Aurora Grandis, e Martina Favaretto si è classificata terza.
Il tris dell'Italscherma del fioretto è stato centrato sulle pedane bulgare dell'International Fair di Plovdiv. Quella di oggi segue, a meno di un mese di distanza, il podio tutto azzurro dell'opening di Coppa nella giapponese Takamatsu.
Il primo trionfo individuale di Anna Cristino
Per Cristino (Carabinieri), dopo ben nove successi a squadre, quello in Bulgaria rappresenta il primo trionfo personale in carriera (sei adesso i podi individuali) nel massimo circuito internazionale.
Una vittoria costruita grazie alla striscia di affermazioni sulla polacca Karolina Zurawska (15-4), sulla tedesca Leonie Ebert (15-12), sulla francese Pauline Ranvier (15-11) e sulla giapponese Yuka Ueno (15-7).
Negli ultimi due assalti (semifinale e finale), quindi, la ventiquattrenne nata a Torino ma lucchese di adozione si è trovata di fronte proprio le connazionali Favaretto (Fiamme Oro) e Grandis (Aeronautica Militare), superate rispettivamente per 15 a 11 e per 15 a 9.
Favaretto sempre protagonista
Favaretto, campionessa iridata in carica, numero uno della classifica mondiale ed ormai presenza fissa negli assalti decisivi di qualsiasi evento internazionale.
Per la 24enne di Camposampiero si tratta del ventunesimo podio in carriera sulle pedane del massimo circuito nonché del secondo stagionale dopo il trionfo a Takamatsu.
Marini conquista l'argento nella gara maschile
Il 'sabato italiano' di Plovdiv ha avuto come epilogo la gara maschile con la medaglia d'argento firmata da Tommaso Marini.
La corsa verso il 14esimo podio in Coppa del Mondo del fiorettista delle Fiamme Oro è iniziata battendo lo statunitense Louie (15-11) ed è proseguita con un emozionante 15-14 sul russo Anton Borodachev. Il 26enne marchigiano in semifinale si è imposto sullo statunitense Alexander Massialas per 15-13.
In finale, contro l'attuale numero 2 del mondo Kirill Borodachev, portacolori della Russia, Tommaso Marini ha disputato un match bellissimo venendo battuto solo all'ultima stoccata (14-15).
Spada, azzurri terzi a Berna
A Berna, in occasione della prova a squadre di spada, il quartetto azzurro composto da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli è giunto terzo superando nella finale per il podio il team di Hong Kong (45-33). Vittoria dell'Ungheria sulla Svizzera.