Tiro a volo, quarto oro mondiale per Jessica Rossi nel trap

AGI - Jessica Rossi ha vinto il quarto titolo mondiale della sua carriera nel tiro a volo, specialità del trap. L'azzurra ha vinto la gara iridata che si è svolta a Lusail in Qatar conquistando anche la carta olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028. L'ultimo suo titolo mondiale risaliva a nove anni fa. Per la 34enne di Crevalcore si tratta della sesta medaglia iridata della carriera a titolo personale dopo gli altri tre ori di Maribor 2009, Lima 2013 e Mosca 2017, l'argento di Baku 2023 e il bronzo di Monaco di Baviera 2010.
Alla rassegna qatariota, l'olimpionica di Londra 2012 ha superato le tre sessioni di qualifica (50+50+25) con il punteggio di 119/125. In finale, nonostante due piattelli consecutivi mancati nell'ultima serie da cinque colpi, ha contenuto con grande sangue freddo il prepotente ritorno della guatemalteca Adriana Ruano Oliva, campionessa olimpica di Parigi 2024, chiudendole davanti di misura con il risultato di 27/30. Terza l'atleta individuale neutrale, la russa Daria Semianova (19/25). Quarta Erica Sessa (16/20), campionessa mondiale juniores a Changwon nel 2018 sia a livello individuale sia nel mixed team. Silvana Maria Stanco, argento olimpico in carica, concludendo sedicesima la fase preliminare è rimasta esclusa dalla finale. Rossi (119/125), Sessa (117/125) e Stanco (112/125) si sono fregiate dell'oro nella classifica femminile a squadre. Le azzurre, grazie allo score totale di 348/375, hanno preceduto Repubblica Ceca e Turchia, entrambe a quota 340/375.
Jessica Rossi, "emozione grandissima"
"Dirmi contenta non rende abbastanza quello che sto provando, è un'emozione grandissima che supera quella di Londra perchè oggi posso condividerla con mio figlio David: lui, probabilmente, ancora non si rende conto, ma sente tutta la mia gioia" ha detto Jessica Rossi. Per la poliziotta di Crevalcore, quello conquistato sulle pedane del 'Lusail Shooting Complex' in Qatar è il quarto titolo iridato della carriera dopo Maribor 2009, Lima 2013 e Mosca 2017.
"Ho iniziato questa stagione facendo una prova, volevo capire se mi sarebbe stato possibile gareggiare avendo sempre David al mio fianco - ha aggiunto Jessica che con il trionfo di oggi ha conquistato anche la carta olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028 -. Grazie a mia madre Monica, che è stata fondamentale, ed al mio compagno Stefano la prova è riuscita direi molto bene. Sono orgogliosa di me stessa e ci tengo a condividere questo risultato, oltre che con la mia famiglia, anche con il dt Marco Conti, con la Federazione Italiana Tiro a Volo, con le Fiamme Oro e con tutti quelli che hanno creduto in me anche quando ho tentennato".