Formula1, GP Brasile 2026: pioggia di penalità in griglia

AGI - La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2026 di Formula1, a poche ore dal via delle qualifiche, subisce già degli importanti stravolgimenti. Dopo le cinque posizioni di penalità inflitte alla Mercedes di George Russell, sono state ufficializzate anche 10 posizioni in griglia per le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in seguito al cambio di motore.
Andrà peggio, invece, a Max Verstappen (Red Bull) che scatterà dal fondo della griglia. Per lui anche il cambio del turbocompressore e del sistema di scarico e sarà chiamato a una clamorosa rimonta per provare a centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque gare.
Formula1: penalità anche per Perez
La Cadillac di Sergio Perez, invece, dovrà scontare sette posizioni di penalità. Una gara già in salita per molti big, che le previsioni annunciano bagnata, e che sarà la prima da campione del mondo per Andrea Kimi Antonelli, laureatosi domenica scorsa in Messico. Semaforo verde domenica alle 18 ora italiana.