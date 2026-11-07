Formula1, GP Brasile 2026: pioggia di penalità in griglia
Formula1, GP Brasile: griglia stravolta dalle penalità. Ferrari arretrate di 10 posizioni
Home>Sport

Formula1, GP Brasile: griglia stravolta dalle penalità. Ferrari arretrate di 10 posizioni

Verstappen e Pérez partono dal fondo. Semaforo verde domenica alle 18 ora italiana
Charles Leclec, pilota della Ferrari, durante il Gran Premio del Canada di Formula - dal 22 al 24 maggio 2026 - sul circuito Gilles Villeneuve, a Montréal
Charly Lopez / Charly López / DPPI via AFP - Charles Leclec, pilota della Ferrari, durante il Gran Premio del Canada di Formula - dal 22 al 24 maggio 2026 - sul circuito Gilles Villeneuve, a Montréal
formula 1
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2026 di Formula1, a poche ore dal via delle qualifiche, subisce già degli importanti stravolgimenti. Dopo le cinque posizioni di penalità inflitte alla Mercedes di George Russell, sono state ufficializzate anche 10 posizioni in griglia per le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in seguito al cambio di motore.

ADV

Andrà peggio, invece, a Max Verstappen (Red Bull) che scatterà dal fondo della griglia. Per lui anche il cambio del turbocompressore e del sistema di scarico e sarà chiamato a una clamorosa rimonta per provare a centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque gare.

ADV

Formula1: penalità anche per Perez

La Cadillac di Sergio Perez, invece, dovrà scontare sette posizioni di penalità. Una gara già in salita per molti big, che le previsioni annunciano bagnata, e che sarà la prima da campione del mondo per Andrea Kimi Antonelli, laureatosi domenica scorsa in Messico. Semaforo verde domenica alle 18 ora italiana.

ADV