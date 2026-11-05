Diavolo senz'anima, Milan ko 2-0 in casa col Ferencvaros

AGI – Davanti al proprio pubblico un Milan irriconoscibile esce sconfitto 2-0 dal Ferencvaros, un risultato meritato che rende ancora più difficile il suo percorso in Europa League. A mettere al tappeto una delle peggiori edizioni stagionali dei rossoneri sono i due gol di Joseph.
Fin dall’avvio sono gli ospiti a dettare i ritmi, senza alcuna opposizione. Il primo pericolo concreto si materializza al 27': Joseph calcia da vicino e Torriani si accovaccia sul pallone. La prima apparizione offensiva della squadra di casa risale al 39': dalla corsia destra Terracciano mette in mezzo, Ramos devia di testa per Cisse, il quale però non trova l’equilibrio giusto e manda alta la conclusione di mancino. Nell’azione di rimessa Joseph brucia Diawara con uno scatto secco e prova il destro da un’angolazione assai stretta, ma Torriani non si fa sorprendere e manda in angolo con il piede. Tre minuti più tardi va in scena un nuovo faccia a faccia fra i due: Torriani tiene a galla i compagni respingendo con un intervento a terra il diagonale dell’attaccante ospite. Le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.
I cambi di Amorim nella ripresa
Amorim, palesemente contrariato per come hanno giocato i suoi, getta subito nella mischia Pulisic, Moreira e Gila. Ma la musica non cambia, anzi: al 7' è la formazione ungherese a portarsi avanti. De Winter consegna a Torriani un passaggio all’indietro insidioso e il portiere, colto da un attimo di distrazione, viene bruciato sul tempo da Zachariassen. Il pallone arriva a Joseph, che lo spinge in rete senza nessuno a difendere lo specchio. Il Milan, sette volte re d’Europa, si procura la chance più nitida della sfida al 55': Ramos serve in area Hutchinson, il cui mancino sfila di pochissimo a lato.
Il raddoppio del Ferencvaros
La retroguardia di casa traballa in modo vistoso e al 21' incassa il raddoppio: Zachariassen corre senza fatica nello spazio libero, procede senza essere disturbato e, una volta davanti a Torriani, opta per l’assist a Joseph, che deposita il pallone nella porta sguarnita. Il terzo centro viene scongiurato al 27' ancora da Torriani, autore di un grande intervento sul violento destro di Zachariassen.
L'espulsione dopo il Var
Al 32' sembra profilarsi un cambio di scenario: Yusuf, subentrato da poco, viene mandato fuori per un colpo di gomito a Gila, sanzionato dopo la revisione al Var.
Il finale della partita
Al 35' ci riprova Hutchinson di sinistro, ma Dibusz si oppone con i piedi. Pur avendo un uomo in più, i rossoneri non riescono a creare altre minacce dalle parti dell’area rivale e il punteggio non si muove più; anzi, nel pieno del recupero sono gli ungheresi a sfiorare il tris con Madarász. È dunque il terzo stop stagionale in Europa League per il Milan, che resta fermo a 3 punti in classifica e, di fatto, fuori dalle prime 24 posizioni.