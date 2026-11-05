Kohzo Tashima sfida Infantino alla presidenza FIFA

AGI - Il giapponese Fifa Kohzo Tashima si candiderà alla presidenza della Fifa: è quanto è emerso da una riunione del direttivo della Federcalcio nipponica che gli ha espresso unanime sostegno. Tashima, 68 anni, un ex calciatore che è stato anche presidente della federazione, è il primo sfidante credibile che si contrappone alla rielezione del presidente uscente, Gianni Infantino.
Membro del Consiglio Fifa dal 2015, ha detto di voler portare nella federazione “l’integrità, la correttezza e gli alti standard morali” presenti nel calcio giapponese. Tashima è un dirigente rispettato che finora non si era mai esposto pubblicamente sulla questione Infantino.
Le regole per candidarsi e la data del voto
Per candidarsi deve ottenere il sostegno ufficiale di almeno cinque delle 211 federazioni affiliate alla Fifa, che saranno chiamate a votare il 18 marzo a Rabat, in Marocco. Sarà inoltre condotta una verifica dei requisiti di eleggibilità da parte di una commissione di tre membri nominata dalla Fifa.
Infantino si è ufficialmente ricandidato per un quarto mandato malgrado la sua leadership sia fortemente contestata da diverse federazioni tra cui la Figc e la federazione francese per il progetto, poi abortito, di aprire ai privati l’organizzazione dei mondiali. Anche Uefa e Concacaf, la confederazione nordamericana, si stanno muovendo in modo coordinato contro l’attuale presidente.
Gli altri possibili candidati
Le candidature devono essere presentate entro il 18 novembre. Finora l’unico a manifestare questa intenzione è stato Ramon Vega, ex difensore svizzero del Tottenham ma circola anche il nome di Victor Montagliani, attuale presidente della Concacaf.