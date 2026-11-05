Solo 1-1 a Bergamo tra Atalanta e Kairat, Sarri resta in bilico

AGI – La Conference League non viene in soccorso di Maurizio Sarri. La sua panchina, infatti, continua a traballare dopo il pareggio dell’Atalanta per 1-1 in casa con il Kairat Almaty. Un risultato che certamente non spegne le contestazioni, e domenica contro il Monza si capirà se la Dea andrà avanti con l’ex tecnico della Lazio. Il verdetto è rinviato di pochi giorni, e a Bergamo il clima resta pesante: al fischio finale di un 1-1 che non soddisfa nessuno, tutto lo stadio ha sommerso di fischi i nerazzurri, nonostante il gol di Krstovic al 37' della ripresa. In Conference la qualificazione agli ottavi è ancora possibile, ma sul campo del Borac Banja Luka sarà necessario vincere.
Sarri ha ripresentato il 4-2-3-1, con Samardzic dietro la punta ed Elmas in regia accanto a Pasalic, mentre Ederson partiva dalla panchina. In avanti Scamacca, con Kamaldeen Sulemana largo a destra. Malgrado le novità, la Dea ha faticato parecchio e non è riuscita a creare problemi a un avversario ordinato e ben schierato. Il più brillante è stato Rowe: al 27' l’ex Bologna ha provato il tiro dalla distanza, ma Anarbekov ha neutralizzato la conclusione.
Le occasioni del primo tempo
Il Kairat ha atteso con pazienza e verso la mezz’ora una doppia occasione ha fatto tremare l’Atalanta, poco precisa e incapace di abbozzare una reazione. Al 31', dopo un breve scambio nell’area dei kazaki, Pasalic ha sparato fuori in modo inspiegabile: un errore figlio della paura di sbagliare in un momento delicato. Molti gli sbagli del reparto offensivo, tanto che a inizio ripresa Sarri ha tolto l’evanescente Kamaldeen Sulemana per Ederson. Il cambio non ha dato la scossa: all’8' Gual, in contropiede, ha firmato il vantaggio ospite, gettando i bergamaschi ancora di più nella confusione.
Il pareggio di Krstovic
Samardzic e Scamacca sono usciti dal campo tra i fischi, e nemmeno qualche fiammata improvvisa ha invertito il corso di una serata in cui tutto è andato storto. A Elmas è stato annullato un gol per fuorigioco. Al 37', sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Krstovic ha riportato il risultato in parità.