Como da record in Champions, travolge il Lens 9-1

AGI - Il Como scrive la storia e travolge il Lens in trasferta con un incredibile 9-1. Una serata indimenticabile per i tifosi biancoblù, illuminata dalle magie di Nico Paz, dalla tripletta di Douvikas e dalla doppietta del giovane Liberali. La squadra di Cesc Fabregas domina dall'inizio alla fine, chiudendo il primo tempo sul 3-0 e segnando altre sei reti nella ripresa. Un successo che permette ai lariani di salire al quarto posto a quota 9 punti. Al primo affondo, dopo appena sette minuti, gli ospiti passano in vantaggio. Milla crossa dalla destra, Perrone fa da torre di testa per Douvikas, che in allungo batte Risser da due passi. Al quarto d'ora i padroni di casa si procurano un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area di Caqueret, ma l'arbitro cambia decisione dopo la revisione al Var.
Al 32' gli uomini di Fabregas raddoppiano al termine di un'azione spettacolare. Nico Paz riceve sulla destra e cambia gioco verso Valle, che rimette il pallone al centro di prima intenzione per un liberissimo Douvikas. L'attaccante greco insacca con il destro e firma la doppietta personale. Al 40' una nuova ripartenza fulminea regala il tris ai lombardi. Douvikas avanza centralmente, perde tempo sul primo controllo ma riesce comunque ad allargare sulla destra per Nico Paz, che conclude sotto la traversa con un sinistro imprendibile per Risser. Il primo tempo si chiude sullo 0-3.
Il Como dilaga nella ripresa, Douvikas firma la tripletta
Lo spettacolo non si ferma e il poker arriva dopo meno di due minuti dall'inizio della ripresa. Nico Paz verticalizza per capitan Da Cunha, che entra in area dalla destra e supera Risser con un preciso mancino rasoterra all'angolino. I biancoblù sono inarrestabili e all'8' firmano la quinta rete. Milla pennella un traversone dalla sinistra, pescando in area Kempf, che di testa trafigge il portiere francese. Passano appena quattro minuti e arriva anche il 6-0. Nico Paz inventa un altro assist in verticale per Douvikas, che entra in area e batte ancora Risser, completando la tripletta personale. La girandola di cambi non spegne l'entusiasmo degli ospiti. Al 17' Ramon serve centralmente il neoentrato Liberali, che avanza e beffa Risser con un tocco mancino di punta sul primo palo, realizzando il clamoroso 7-0.
Al 24' è ancora Liberali a mettersi in evidenza, liberando di tacco Baturina. Il centrocampista croato si infila tra i difensori avversari e supera Risser per l'ottava volta. Un minuto più tardi arriva il gol della bandiera dei francesi, con una splendida conclusione al volo di destro di Agular che trafigge un incolpevole Butez. Il Como, però, non si accontenta e continua ad attaccare. A inizio recupero il giovanissimo Papaccioli sfrutta un altro assist di uno scatenato Liberali e batte Risser, fissando il risultato sul definitivo 9-1. Grazie a questo trionfo, i lariani salgono al quarto posto con 9 punti, in attesa della prossima sfida europea, in programma il 24 novembre allo stadio Sinigaglia contro l'AEK Atene.
Una serata da record
"Una serata felice. Oggi tutto è andato dalla nostra parte. I ragazzi sono stati bravi, ma domenica avremo un'altra partita. Vogliamo chiudere questo ciclo di gare al meglio. E' una grande serata per il Como e per i tifosi, ma servono piedi per terra e umiltà. Bisogna continuare a fare belle prestazioni". Queste le parole di Cesc Fabregas ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria esterna del Como contro il Lens. "Sono arrabbiato per il gol subito, ma è stato bellissimo. Aguilar ha giocato con me tre anni al Monaco, gli ho fatto i complimenti - aggiunge il tecnico catalano -. Quando ho visto che le ultime due partite sarebbero state contro Psg e Barcellona ho pensato a come fare più punti possibili all'inizio. Sono due squadre superiori a tutte le altre. Manca pero' ancora tanto per arrivarci. Ora penso a recuperare giocatori come Chalobah, Jesus Rodri'guez, Diao, Addai e Kean. Davanti abbiamo tantissime assenze. Domenica serve l'ultimo sprint. I tifosi possono godersi la serata, ma poi pensiamo alla prossima partita".