Spagna, morto il calciatore Jesús de Miguel

AGI - In Spagna il mondo del calcio è sotto choc. È morto Jesús de Miguel, il calciatore 30enne spagnolo del Tenerife ricoverato in terapia intensiva dopo uno scontro di gioco nella partita contro l'Andorra, valida per la serie B spagnola. Lo ha reso noto il club sui social dopo che nella notte aveva riferito che le condizioni del 30enne attaccante spagnolo si erano aggravate "dal punto di vista neurologico".
"Spezzati dal dolore, con un nodo alla gola e senza poterci ancora credere, comunichiamo la tragica scomparsa", si legge nella nota del Tenerife, "non ci sono parole di conforto e non c'è assolutamente nulla che possa mitigare questa tristezza. Siamo vicini alla famiglia sconvolta, ai suoi cari e a tutto il mondo del Tenerife che oggi piange questa crudele disgrazia".
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP— CD Tenerife (@CDTOficial) November 3, 2026
Lo scontro con il portiere avversario
Il violento scontro di gioco si era verificato lunedì sera: la sfida salvezza era stata sospesa al 98mo sul 2-2 dopo che Jesus De Miguel era rimasto a terra privo di sensi dopo essersi scontrato in modo violentissimo col portiere avversario Jesus Owono, che aveva abbandonato la propria area per cercare di anticiparlo. De Miguel aveva riportato un arresto cardiorespiratorio.
L'FC Andorra, club di proprietà di Gerard Piqué, aveva espresso "pieno sostegno e i migliori auguri a Jesús de Miguel".
Il ricovero in terapia intensiva
Le sue condizioni di Jesús de Miguel erano apparse immediatamente gravi. L'attaccante spagnolo aveva riportato un arresto cardiorespiratorio secondo quanto riferito dal primo bollettino medico del club, con il battito cardiaco che era stato "ripristinato grazie alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) eseguite dal personale medico all'interno dell'ambulanza".
Ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria, le condizioni del calciatore si sono aggravate nella notte, fino ad arrivare al decesso questa mattina.
Quello di Jesus De Miguel, purtroppo, è l'ennesimo lutto in un campo di calcio. L'ultima vittima era stata, tre anni fa, nel novembre del 2023, Raphael Dwamena, 28 anni, ex Saragozza e Levante, deceduto durante una partita di campionato albanese. Il ghanese è crollato in campo nel corso della gara di Serie A tra la sua squadra, l'Egnatia, e il Partizan