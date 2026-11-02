La Fiorentina vince al Mapei Stadium (4-2) e inguaia il Sassuolo

AGI - La Fiorentina si prende tre punti d'oro sul campo del Sassuolo ed esce dalla zona retrocessione. Sono Pellegrino, Njie, Mastantuono e Valdepenas a mettere la firma sul 4-2 maturato al Mapei Stadium.
Al 6' si fanno vedere gli ospiti, quando Jimenez serve di prima Mastantuono, il quale calcia a lato con il destro da buona posizione. A passare in vantaggio, dopo 25 minuti, sono però gli emiliani. Esposito scavalca la linea difensiva con un ottimo lancio in profondità per Laurienté, che si invola verso De Gea e lo punisce, firmando l'1-0.
Pellegrino firma il pari prima dell'intervallo
Allo scadere del recupero, con le due squadre virtualmente già negli spogliatoi, arriva l'1-1. Njie lavora palla in area e serve al centro Pellegrino, che aggira di forza Candé e infila Turati con il destro. Si va al riposo in parità.
Njie completa la rimonta viola
Rinfrancati dal gol nel finale di tempo, gli uomini di Vanoli partono forte nella ripresa e al 5' completano la rimonta. Brescianini serve Njie, che si accentra dalla sinistra e indovina un bel destro a giro sul secondo palo che lascia impietrito Turati. Il portiere neroverde salva i suoi al 17', quando riesce a deviare in corner con la punta delle dita un mancino di Mastantuono arrivato al termine di una rapida ripartenza.
Laurienté fa doppietta, ma Mastantuono risponde
I ragazzi di Aquilani non ci stanno e al 20' firmano il nuovo pareggio. Matic scucchiaia in area per Laurienté, che salta troppo facilmente Jimenez, si porta la palla sul destro e scaglia un gran destro sotto l'incrocio che buca nuovamente De Gea.
Le emozioni non si fermano e al 34' è la formazione viola a riportarsi in vantaggio. Il neo entrato Goncalves consegna un perfetto pallone a rimorchio a Mastantuono, il quale arriva in corsa e trafigge Turati con un rasoterra mancino di prima intenzione che si spegne nell'angolino.
Valdepenas chiude i conti nel recupero
A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa l'altro neo entrato Valdepenas, che in pieno recupero sigla in contropiede il 4-2 conclusivo a porta quasi vuota, capitalizzando al meglio un assist di Ndour. Il risultato non cambierà più.
Grazie a questa vittoria la Fiorentina sale al quindicesimo posto della classifica, raggiungendo proprio il Sassuolo a quota 8 punti.