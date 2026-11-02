Kimi Antonelli campione del mondo, l'omaggio dello sport italiano

D a Valentino Rossi, mito delle due ruote, a Federica Pellegrini, la "Divina" del nuoto. Da Arianna Fontana, l'azzurra più medagliata della storia alle Olimpiadi, ad Alberto Tomba, leggenda dello sci alpino. Tutto lo sport italiano, dal calcio al nuoto, dal basket all'atletica leggera, si è unito per celebrare Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1.
Il pilota bolognese, a 20 anni, ha già scritto la storia dell'automobilismo, riportando in Italia il titolo iridato a 73 anni di distanza dall'ultimo successo, quello del leggendario Alberto Ascari.
Da Valentino Rossi a Del Piero, i complimenti dei campioni
"Vai Kimi, campione del mondo, siamo tutti molto fieri di te", ha detto Valentino Rossi, nove volte campione del mondo nel motociclismo. Entusiasta anche Alessandro Del Piero, campione del mondo di calcio nel 2006: "Kimi, congratulazioni, campione del mondo di Formula 1. Fenomenale, ti mando un abbraccio forte, sei un orgoglio per tutti noi italiani". Tra i messaggi anche quello di Roberto Baggio: "Tanti, tanti complimenti per la conquista del tuo primo mondiale".
Ai festeggiamenti si è unita Arianna Fontana, campionessa dello short track e atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici, con 14 medaglie: "Kimi, per chi sa cosa vuol dire inseguire i propri sogni per tutta la vita, goditi questi istanti, questi momenti. Hai scritto la storia della Formula 1, hai fatto sognare tutti gli italiani, grazie". Federica Pellegrini, campionessa olimpica e mondiale di nuoto e membro del Cio, ha pubblicato un video con la bandiera italiana in mano: "Congratulazioni, Kimi, forza Italia sempre! Non so se lo sai, ma hai scritto una pagina importantissima dello sport italiano e diventare campioni del mondo è qualcosa di unico, quindi adesso goditela e festeggia".
Anche Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera, ha voluto congratularsi con il pilota: "Kimi, grazie delle emozioni. Da italiana ti ringrazio di aver riportato questo prestigiosissimo trofeo nel nostro Paese e da atleta ti auguro di farci sognare ancora tanto, tanto a lungo". Per Federica Brignone, doppio oro olimpico a Milano Cortina 2026, Antonelli è "una forza della natura". "Grandissimo Kiki, super, sei veramente una forza della natura, continua a divertirti: un abbraccio e sei nella storia, pazzesco", ha detto la sciatrice. Da Bebe Vio, icona dello sport paralimpico italiano, sono arrivati i "complimentissimi" al pilota: "Ci rendi veramente fieri di essere italiani".
Da Paolini a Berrettini, la festa del tennis
Il successo di Antonelli è stato celebrato anche dai protagonisti del tennis italiano. Jasmine Paolini ha esclamato: "Kimi, hai fatto qualcosa di incredibile, sono veramente felice per te". Matteo Berrettini, vincitore di due Coppe Davis con l'Italia, ha aggiunto: "Non so se ti sei reso conto ancora bene di quello che hai combinato, perché sei stato veramente leggendario, pazzesco. Complimentissimi, te lo meriti, festeggia come si deve e speriamo di vederci presto".
Tamberi e Jacobs: "Sei l'orgoglio dell'Italia"
Alla festa si sono uniti anche due campioni olimpici dell'atletica leggera, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. "Kimi, pazzesco, probabilmente tu neanche ti rendi conto di che cosa sei riuscito a fare, ma noi sì, quindi complimenti di cuore. Non vedo l'ora di farti i complimenti di persona: grazie, ci rendi orgogliosi", ha detto Tamberi. "Grande Kimi, sei stato veramente fantastico. Una stagione incredibile, ce l'hai fatta seguire come non mai. Ti meriti tutto questo, sei veramente l'orgoglio di tutta l'Italia, ti mando un grande abbraccio e continua così", ha affermato Jacobs.
Il basket festeggia Kimi Antonelli
Non sono mancati i complimenti dei protagonisti del basket italiano. Danilo Gallinari ha dichiarato: "Kimi, grandissimo, complimenti, sei stato spettacolare. Sei un orgoglio per tutti noi italiani e sportivi come me, grazie di tutto e ancora a tutto motore, bravo". Marco Belinelli, campione Nba, ha aggiunto: "Kimi, sei il nuovo campione del mondo, te lo meriti, continua così e ti mando un abbraccio enorme".
Da Bologna l'abbraccio di Orsolini e Alberto Tomba
Un messaggio speciale è arrivato anche dalla città natale di Antonelli. Riccardo Orsolini, a nome del Bologna FC, ha detto: "Ciao Kimi, a nome di tutto il Bologna FC ti facciamo le congratulazioni per la vittoria del tuo primo mondiale di Formula 1, ti aspettiamo a Bologna per festeggiare insieme".
A chiudere i messaggi di congratulazioni è stato Alberto Tomba, leggenda dello sci alpino e bolognese come Antonelli: "Grande Kimi, campione del mondo, i miei complimenti, ti aspetto a casa che festeggiamo assieme".