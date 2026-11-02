Brignone lascia i Carabinieri e torna allo Sci Club Courmayeur

AGI - Federica Brignone il 26 ottobre scorso si è congedata dall'Arma dei Carabinieri. Per spiccati meriti sportivi Brignone era stata promossa fino al grado di maresciallo. L'annuncio del congedo dal Centro Sportivo della Benemerita lo ha fatto la sciatrice valdostana con un post su Instagram.
"Grazie al Centro sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato per tanti anni, pieni di successi. A questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi e tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta", ha scritto la 'Tigre di La Salle' nel febbraio scorso laureatasi due volte campionessa olimpica, in supergigante e slalom gigante.
Il ritorno alle origini
Federica Brignone a livello di tesseramento sportivo 'torna a casa'.
Infatti, 'Fede' sarà tesserata per la società che la vista crescere sciisticamente, quella dove ha lasciato il cuore, ovvero lo Sci Club Courmayeur Monte Bianco.
Una pista che porta il suo nome
Nella località valdostana il nome di Federica Brignone è stato già scritto sulla neve.
Infatti, da marzo 2025 la pista 14, quella che scende dal Col Chécrouit con punte di pendenza al 45%, si chiama 'Federica Brignone'.
La storia dello Sci Club Courmayeur
Lo Sci Club Courmayeur Monte Bianco ha più di un secolo di attività essendo nato nel 1912 ed il primo presidente era stato il dottor Mario Sincero.
Tesserati per lo Sci Club Courmayeur anche gli azzurri Richard Pramotton, Ninna Quario (mamma di Federica Brignone), Paola Marciandi, Matteo Belfrond, Alberto Schieppati e Marco Albarello (campione dello sci nordico).