Kimi Antonelli: “Dalle critiche una spinta in più”

AGI - "Il fatto che qualcuno abbia detto che non ero all'altezza mi ha dato una spinta in più": Kimi Antonelli (Mercedes), laureatosi campione del mondo di Formula 1 a soli 20 anni domenica a Città del Messico, ha tratto forza dalle critiche ricevute l'anno scorso per crescere nel corso di questa stagione.
"Affrontare quei momenti difficili (...) mi ha aiutato quest'anno a gestire bene certe situazioni e mi ha fatto maturare", ha spiegato il pilota italiano, riferendosi alla sua prima, complessa stagione con la Mercedes l'anno scorso.
Ti rendi conto di ciò che hai appena realizzato?
"Faccio ancora fatica a rendermi conto e a comprendere cosa sia appena successo. Sognavo di raggiungere questo traguardo fin da quando ero piccolissimo; ho lavorato così tanto fin dall'infanzia che questo è un momento davvero, davvero speciale. Poter condividere tutto questo con la mia famiglia, la mia squadra e alcuni dei miei amici è incredibile; ricorderò questo momento per tutta la vita. Sono felicissimo e immensamente grato per l'opportunità di aver potuto realizzare tutto ciò, grazie al grande sostegno ricevuto da quando sono entrato a far parte di questo team (Mercedes)."
Cosa hai provato nel tagliare il traguardo?
"Credo di aver perso un paio di secondi nel giro precedente, perché stavo già piangendo. Non ci vedevo quasi più. Riuscivo a intravedere due Ferrari attraverso le lacrime. È stato un momento davvero speciale. In quel frangente, molti ricordi mi sono passati per la mente: il mio percorso, dai kart fino alla Formula 1. L'ultimo giro è stato un momento davvero unico e, quando ho tagliato il traguardo, ho lasciato sfogare tutte le mie lacrime e le mie emozioni, perché avevo appena realizzato uno dei miei sogni più grandi."
Il podio al Foro Sol è stato davvero particolare. Che sensazione si prova a essere circondati da Max Verstappen e Lewis Hamilton mentre si festeggia il proprio titolo?
"È davvero incredibile. Era già successo in Canada, in questa stagione, ma qui è qualcosa di davvero speciale. Incornicerò la foto di questo podio per tenerla a casa mia, perché è un momento davvero unico. Vedere così tanto rispetto da parte di due piloti straordinari, che hanno fatto la storia della F1, è bellissimo. È un momento che ricorderò per sempre."
Può indicarci i momenti più significativi della sua stagione?
"È difficile scegliere. Credo che l'aspetto più rilevante sia stata la costanza lungo tutto l'arco della stagione: anche nei momenti difficili, siamo sempre riusciti a ottenere buoni risultati. La chiave è stata proprio questa: esserci sempre. Affrontare i fine settimana con la stessa passione e lo stesso amore per questo sport, divertirsi, cercare di godersi ogni istante: è stato fondamentale. Non devo dimenticare quanto sia fortunato ad aver trasformato la mia passione nel mio lavoro."
Quest'anno ha conquistato nove vittorie; qual è la più bella?
"È difficile dirlo... Credo che la più bella debba ancora arrivare. Se proprio dovessi sceglierne una, direi quella di casa, a Monza: è stata davvero molto speciale per me. Poi c'è la prima, in Cina, che resta sempre memorabile. Penso che siano tutte particolari. Anche quella di Spa è stata molto significativa: l'anno scorso, proprio a Spa, avevo vissuto il momento più difficile della mia carriera; tornarci e vincere è stato qualcosa di molto intenso."
Quanto l'hanno motivata, per quest'anno, le critiche ricevute l'anno scorso?
"È sempre un piacere mettere a tacere le critiche; il fatto che qualcuno abbia sostenuto che non fossi all'altezza della F1 mi ha dato una motivazione in più. L'anno scorso, a volte, poteva anche sembrare vero. Tuttavia, affrontare quei momenti difficili, sotto una forte pressione, mi ha aiutato quest'anno a gestire meglio certe situazioni, facendomi maturare sia come pilota che come persona. In questa stagione avrei potuto fare meglio, molto meglio, in alcune occasioni. Fa tutto parte di un processo di apprendimento continuo. Aver avuto l'opportunità di guidare subito per la Mercedes, ritrovandomi sotto i riflettori, mi ha permesso di progredire di più e più rapidamente rispetto a quanto sarebbe accaduto se avessi iniziato in una scuderia minore."
L'anno prossimo avrai il numero 1 sulla tua vettura?
"Credo che terrò il 12: è un numero davvero speciale per me, e mi aiuta anche a restare con i piedi per terra, a mantenere l'umiltà. E, a dire il vero, sono molto superstizioso: il numero 1 non mi ha mai portato molta fortuna. Quando l'ho avuto, le cose sono andate malissimo, quindi... un motivo in più per tenermi il 12!"