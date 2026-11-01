Secondo posto alla maratona di New York, impresa di Yeman Crippa

AGI - Uno straordinario secondo posto a New York che rinnova la grande tradizione della maratona italiana: impresa di Yeman Crippa che ha tagliato il traguardo di Central Park appena 13 secondi dietro al vincitore, lo svedese Andreas Almgren che si è imposto in 2 ore 06'01. Per lo scandinavo un 2026 da incorniciare dopo il titolo europeo dei 10.000 metri su pista, quattro anni dopo Crippa, e quello mondiale nella mezza maratona.
L'esordio nella Grande Mela
Crippa era all'ottava sfida sui 42,195 chilometri della carriera e al debutto nella corsa della Grande Mela. Il ragazzo nato sugli altopiani dell'Etiopia e vissuto in un orfanotrofio prima di essere adottato e portato in Italia all'età di cinque anni, teneva tantissimo a questa 50ma storica edizione della New York Marathon.
Il trentino delle Fiamme Oro con il secondo posto è diventato il settimo italiano di sempre a salire sul podio a New York. L'ultimo era stato Eyob Faniel, terzo nel 2021 mentre per un successo bisogna tornare al 1996 quando trionfò Giacomo Leone.
Un posto nella storia azzurra
Yeman è il terzo italiano a chiudere la maratona nella Grande Mela al secondo posto: nel 1987 il suo attuale manager e anche lui trentino, Gianni Demadonna, e nel 1988, Salvatore Bettiol. Tre le vittorie italiane a New York, nel 1984 e 1985 Orlando Pizzolato e nel 1986 Gianni Poli mentre il primo a sfiorare il podio, quarto, era stato nel 1978 Marco Marchei.
Una gara perfetta
Crippa è stato autore di una gara spettacolare, perfetta sotto l'aspetto tattico e sotto un certo aspetto incredibile essendo solo alla settima maratona. L'allievo di Massimo Pegoretti ha ceduto solo negli ultimi 400 metri ad Almgren all'esordio sulla distanza.
La lotta per il podio
Il giovane del Lesotho, Kamohelo Mofolo, ha festeggiato con un terzo posto il 21esimo compleanno (2 ore 06'26) precedendo di un solo secondo il keniano campione uscente Benson Kipruto. A metà gara l'azzurro è transitato in 1 ora 04'04 poco dopo che lo statunitense Zouhair Talbi ha provato a dare un primo scossone. Il gruppo di testa è composto da ben quindici atleti con Crippa sempre attento a controllare. La scrematura avviene tra il 35esimo ed il 40esimo chilometro, quando Kipruto porta con sé Yeman, Almgren e Talbi.
Dall'esordio di Milano al sogno americano
Crippa aveva debuttato in maratona il 2 aprile 2023 a Milano concludendola in 2 ore 08'57.
La tradizione italiana nella maratona
L'Italia nella maratona vanta una lunga tradizione fin da Dorando Pietri con l'incredibile squalifica alla maratona delle Olimpiadi di Londra 1908. Più recentemente, oltre a Pizzolato e Poli, hanno scritto pagine importanti anche Gelindo Bordin, campione olimpico a Seul '88 ed europeo a Spalato '90, Stefano Baldini, oro europeo e oro olimpico ad Atene 2004 (anche due volte bronzo iridato), Vincenzo Modica, argento ai Mondiali di Siviglia '99, ed Iliass Aouani, bronzo iridato nel settembre dello scorso anno a Tokyo.