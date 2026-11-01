MotoGP Malesia: Marc Marquez domina a Sepang, Mondiale vicino

AGI - Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo domina a Sepang e taglia il traguardo per primo davanti a Pedro Acosta (Ktm), mentre completa il podio il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini).
Dietro i primi tre, ottime prestazioni per le Aprilia con il quarto posto di Ai Ogura e il sesto di Marco Bezzecchi, in una gara esaltante che vede al quinto posto Enea Bastianini (Ktm Tech3). Completano la top ten Luca Marini (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Brad Binder (Ktm) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). Soltanto 13esimo Francesco Bagnaia (Ducati).
Classifica mondiale e corsa al titolo
A tre gare dal termine del Mondiale, in classifica Marc Marquez sale a quota 399 punti, allungando a +44 su Jorge Martin (Aprilia) — assente a causa della frattura del radio destro rimediata nella Sprint Race del Gran Premio d'Australia — e a +67 su Bezzecchi (Aprilia).
La matematica offre già il primo match point iridato: se dovesse arrivare al termine del GP del Qatar con 74 o più punti di margine sia su Martin che su Bezzecchi, Marquez sarebbe campione del Mondo con due gare d'anticipo. Per festeggiare subito, allo spagnolo servirebbe vincere sia la Sprint che la gara lunga, con Martin che non dovrebbe raccogliere più di 7 punti e Bezzecchi non più di 30.
Ie parole dei piloti sul podio
A caldo dopo la bandiera a scacchi, Marc Marquez ha commentato così il successo: "Questo è quello che dobbiamo fare. Dal venerdi' ho cercato di capire qual era il limite della pista, poi abbiamo fatto una gara perfetta. La mia mentalità non cambia, mantengo il focus e dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale".
Soddisfazione anche nelle parole del secondo classificato, Pedro Acosta: "All'inizio i fratelli Marquez erano un po' più veloci, poi sono riuscito a rientrare su Alex. Sono contento per i ragazzi e per il finale di stagione che stiamo facendo".
Chiude il quadro del podio Alex Marquez, al rientro da un sabato complicato:"Sapevo che sarebbe stata difficile. Mantenere l'intensità per tutta la gara non era facile, la terza posizione era il massimo che potevo fare. Grazie al team che ha riparato la moto dopo la caduta di ieri nella Sprint".