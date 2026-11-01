La Juventus esce dalla crisi, nuovo ko per il Napoli

AGI - Dopo una settimana carica di tensione, la Juventus torna a sorridere, battendo per 2-0 il Napoli. All'Allianz Stadium, i ragazzi di Spalletti non brillano sul piano del gioco, ma riescono a portarsi a casa i tre punti grazie alle iniziative dei singoli: i gol vittoria, infatti, sono due autentiche perle e portano la firma di Alajbegovic e Boga.
Quarto ko in Serie A, invece, per il Napoli, troppo spento e remissivo. Il grande assente della serata è Hojlund, fermato ai box dalla febbre: al centro dell'attacco partenopeo prende dunque posto Lucca. Ma i problemi nel team di Allegri sono diversi. Il primo squillo del match è dell'attaccante ex Udinese, che al 7' stacca in area di rigore su Bremer e costringe Vicario al miracolo con la mano aperta. La Juve prova a rispondere alle iniziative degli ospiti, faticando però a innescare Kolo Muani e Woltemade.
Nonostante le difficoltà offensive, i bianconeri sfiorano il vantaggio al 28', colpendo una traversa con Cabal sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Seguono due occasioni per parte al 30': prima Lang cestina l'1-0 sparando alto da buona posizione, poi Alajbegovic, su ribaltamento di fronte, non trova lo specchio della porta con un tiro di controbalzo. Il bosniaco è nuovamente pericoloso nel finale di frazione, impegnando Meret con un insidioso rasoterra.
La Juventus la sblocca nella ripresa
Juve vicina al gol anche in avvio di secondo tempo. Passano nove minuti e Woltemade lancia Kolo Muani in contropiede: il francese, però, non sfrutta il due contro uno, sbagliando l'appoggio per Alajbegovic e restituendo palla al Napoli. Questo, di fatto, sarà l'ultimo frame della partita dell'ex Psg: la sua uscita dal campo per l'ingresso di Zhegrova è stata accompagnata dai fischi copiosi dello Stadium.
Nonostante i tanti errori tecnici, la Juve gioca un secondo tempo migliore rispetto al Napoli e trova la rete del vantaggio al 70'. L'1-0 bianconero porta la firma di Alajbegovic, che estrae fuori dal cilindro un gol da fenomeno: il bosniaco, infatti, scarica un potente sinistro dalla distanza, battendo un incolpevole Meret. Piove sul bagnato per gli ospiti che al 75' rimangono in dieci, a seguito dell'espulsione di Marianucci, per doppia ammonizione. La Juve gestisce il risultato senza patemi e chiude la pratica all'87', grazie al neoentrato Boga, che replica la prodezza di Alajbegovic, pescando l'angolino con un micidiale destro a giro. Con questa vittoria la squadra di Spalletti si piazza al settimo posto della classifica della Serie A, a quota 17 punti: una posizione più giù, invece, la formazione partenopea, ferma a quota 14.