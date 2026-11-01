Errani e Paolini trionfano a Tokyo: decimo titolo nel doppio

AGI - In un'ora esatta di partita Sara Errani e Jasmine Paolini si sono prese il titolo del "Toray Pan Pacific Open", il WTA 500 che si è concluso sul cemento dell'Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone.
In finale — la prima per una coppia tutta italiana nel torneo nipponico — le azzurre (rispettivamente n.15 e n.30 in doppio), fresche di qualificazione alle WTA Finals, hanno liquidato per 6-2, 6-2 la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani (n.4 e n.3), regine del ranking di specialità, interrompendo una loro serie positiva che durava da 16 partite. Con questo trionfo, le azzurre vanno così in doppia cifra con i titoli conquistati insieme (10).
Le parole dopo il successo
"Innanzitutto complimenti alle nostre avversarie che stanno disputando una stagione incredibile — ha detto Paolini durante la cerimonia di premiazione — e grazie a Federico Gao e a tutto il team. Eravamo un po' tese e nervose questa settimana perché cercavamo i punti per andare alle Finals: ora va molto meglio...".
"Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo torneo in questa città che è fantastica — ha aggiunto Errani — e grazie a Jasmine perché è sempre molto divertente passare il tempo con te. Questo mese abbiamo fatto davvero un gran lavoro".