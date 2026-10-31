Motogp: Alex Marquez in pole a Sepang, ma fratello Marc allunga

AGI - Alex Marquez partirà in pole position a Sepang, al Gp di Malesia, 19mo appuntamento del Mondiale di MotoGp. La svolta per il mondiale potrebbe essere arrivata però dalla Sprint, vinta da Pedro Acosta davanti a Marc Marquez che così allunga nella classifica iridata, e a Marco Bezzecchi. Marquez, sette volte campione del mondo, ha portato a 19 punti il suo vantaggio su Martin, costretto a ritirarsi per recuperare dalla frattura al polso. "Ho deciso di fermarmi, era un rischio per me, non avevo il controllo al 100% di quello che succedeva sulla moto. Il Mondiale si allontana ma ci proverò fino alla fine", ha spiegato Martin a Sky.
Nelle qualifiche Alex Marquez ha preceduto il fratello Marc Marquez e Pedro Acosta: non partiva in pole da 420 giorni, l'ultima volta era accaduto nel 2025 nel GP di casa di Barcellona. In seconda fila Ai Ogura (4), Marco Bezzecchi (5) e Fabio Di Giannantonio (6).
Nella Sprint Marc Marquez si è accontentato del secondo posto alle spalle di Acosta ma ha consolidato la leadership in classifica piloti, complice il forfait del suo primo rivale, Jorge Martin, costretto a ritirarsi a causa della frattura al polso rimediata la scorsa settimana in Australia. Ora sono 19 i punti che separano Martin da Marquez aspettando la gara lunga di domani. Marc lo sa e gestisce rischi ed energie. "Quando ho visto la pioggia, l'ultima cosa che volevo era essere primo. Avevo molto da perdere e poco da guadagnare", ha spiegato Marquez, che ha preceduto Marco Bezzecchi.
Classifica MotoGp, la distanza di Bezzecchi
L'italiano, in sella all'Aprilia, è terzo davanti al giapponese Ai Ogura, compagno di marca. "È stato difficile, all'inizio la battaglia è stata enorme fin dai primi metri. Poi quando sono riuscito a stabilizzarmi, sapevo di poter gestire la gara fino alla fine. Non mi aspettavo l'arrivo della pioggia, ma anche gli altri hanno fatto fatica. Sono arrivato sul podio e sono felice, ora pensiamo a domani", ha spiegato Bezzecchi che si trova a una distanza di 52 punti da Marquez in classifica: "Ci credo, se non ci credessi sarebbe inutile venire alle gare. So che realisticamente è difficile, ma oggi sono contento perché è stata una bella giornata".
Alla fine la scena se l'è presa Pedro Acosta, che vince una sprint che lo ha visto battagliare con Ogura prima del sorpasso decisivo al settimo giro: "Quando ha iniziato a piovere, ci siamo presi più rischi e ha funzionato". Ora quindi testa alla gara (domani, ore 8). Occhi puntati anche su Alex Marquez dopo un sabato agrodolce. Prima la pole position conquistata davanti a Marc. Poi la scivolata nella sprint non appena sul circuito si era affacciata qualche goccia di pioggia.
"Ho avuto un eccesso di fiducia - è l'assunzione di responsabilità di Alex -. Ho guidato troppo con il cuore e non con la testa. Questi errori non possono succedere". Quinto e sesto posto nella sprint per Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, che conserva il record della pista siglato nel 2024.