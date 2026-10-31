Errani e Paolini in finale a Tokyo

AGI - Missione compiuta. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio del "Toray Pan Pacific Open", WTA 500 in corso sul cemento dell'Ariake Coliseum di Tokyo, e al contempo staccano l'ultimo pass disponibile per le WTA Finals di Indian Wells.
Le due azzurre in semifinale hanno sconfitto 6-4, 6-0 la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls (decime nella Race), che avevano battuto quest'anno anche a Miami e a Wuhan.
Obiettivo raggiunto: WTA Finals
Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 blindano così il nono posto nella Race, l'ultimo che assegna un posto a Indian Wells vista l'assenza di Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic, terze, perché quest'ultima allo US Open si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e torneranno alle Finals in doppio per il terzo anno consecutivo.
L'obiettivo sarà superare per la prima volta la fase a gironi.
La finale di Tokyo
Il primo novembre, intanto, la finale contro la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, testa di serie numero uno del torneo giapponese. "Per avere successo in doppio serve avere fiducia reciproca - le parole di Errani -. Oggi è stato un match complicato, soprattutto all'inizio, siamo contente di aver raggiunto la finale".
"Mi piace Tokyo, è una città straordinaria - aggiunge Paolini -. Qui avevamo giocato le Olimpiadi con Sara, ma è la prima volta che giochiamo insieme questo torneo. Siamo riuscite anche a visitarla".
Numeri da record per la coppia azzurra
Quella di domenica sarà per loro la 14esima finale di doppio in coppia, la 15esima assoluta nella specialità per Paolini, la 57esima per la romagnola. È anche la prima finale per un duo tutto italiano nel doppio femminile nella storia del torneo.
Un precedente storico per l'Italia
L'Italia è comunque presente nell'albo d'oro grazie al successo di Francesca Schiavone, che ha trionfato nel 2009 insieme alla russa Alisa Kleybanova, nella finale vinta contro la slovacca Daniela Hantuchova e la giapponese Ai Sugiyama.
Altre due volte in questa specialità si è vista un'italiana in finale: nel 2002 Roberta Vinci (con Els Callens) e nel 2011 Flavia Pennetta (con Gisela Dulko).