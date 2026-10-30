Incidente treni in Spagna, 69 morti. cause
Incidente treni in Spagna, 69 morti. Cosa sappiamo sulle possibili cause
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Incidente treni in Spagna, 69 morti. Cosa sappiamo sulle possibili cause

Lo riferisce l'Aitat, l'Autorità Amministrativa Indipendente spagnola per l'Inchiesta Tecnica sugli Incidenti, sottolineando che l'inchiesta è ancora nelle fasi iniziali
Spagna: i servizi di emergenza sono al lavoro sul luogo di un incidente ferroviario tra un treno ad alta velocità Renfe AVE e un treno Iryo,
Javier SORIANO / AFP - Spagna: i servizi di emergenza sono al lavoro sul luogo di un incidente ferroviario tra un treno ad alta velocità Renfe AVE e un treno Iryo,
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AGI - Sono 69 i morti accertati nello scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto mercoledì a Urda, nella provincia spagnola di Toledo. Tredici vittime sono state identificate, mentre sono state presentate 70 denunce di scomparsa.

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Cosa sappiamo dell'incidente

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Fonti dell'inchiesta, che contabilizzano 62 dispersi, hanno precisato che le denunce non riguardano necessariamente persone i cui resti non sono stati ritrovati: possono riferirsi anche a vittime ancora da identificare. Delle 70 segnalazioni, 38 sono state presentate a Toledo, 23 a Madrid, sette a Siviglia, una a Ciudad Real e una a Logrono.
Una delle 69 vittime è morta nell'ospedale in cui era stata trasferita. Finora sono otto i decessi comunicati ai familiari. A bordo dei due convogli viaggiavano complessivamente 558 passeggeri. Tra questi, 155 persone identificate sono risultate illese e 215 sono state assistite sul posto o ricoverate in strutture sanitarie.

Autorità, ogni ipotesi cause incidente è ancora aperta

Ogni ipotesi è ancora aperta sulle cause dell'incidente che mercoledì scorso ha causato almeno 69 morti a Urda, vicino Toledo. Lo riferisce l'Aitat, l'Autorità Amministrativa Indipendente spagnola per l'Inchiesta Tecnica sugli Incidenti, Ferroviari e di Aviazione Civile in un documento al quale l'agenzia Europa Press ha avuto modo di accedere.
Nella nota informativa, l'Aitat ha sottolineato che l'inchiesta è ancora nelle fasi iniziali e pertanto "tutte le ipotesi sulle possibili cause sono aperte e non si possono azzardare spiegazioni che vadano oltre i dati accertati". Alle 11:30 è stata annunciata una conferenza stampa del ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente.

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