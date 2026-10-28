Spettacolo Napoli a Monza, Allegri serve il poker

AGI - Il Napoli torna al successo in campionato e batte in trasferta il Monza per 4-1. Quattro reti, una più bella dell'altra, per una squadra che ha ritrovato grinta e messo in scena un grande spettacolo già nei primi venti minuti dall'inizio della ripresa. Vantaggio ospite al 10' con un'incursione centrale di Hojlund. Il primo tempo si chiude sull'1-1 dopo l'ottava rete in campionato di Varela (di testa su perfetto cross di Robinson).
Napoli, infortunio per Lobotka
I partenopei vanno all'attacco anche senza il centrocampista Lobotka, costretto a uscire in barella al 17' della sfida per un infortunio rimediato in campo. "Nel secondo siamo cresciuti e il 2-1 ci ha dato fiducia. Abbiamo chiuso bene, era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima". Così l'allenatore in seconda del Napoli, Marco Landucci, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria in campionato contro il Monza.
"Questa squadra ha battuto il Bodo e fatto bene con la Roma - aggiunge -. McTominay è stato fuori un mese e poi ha avuto bisogno di un altro mese per recuperare, Anguissa ha avuto problemi ed è stato fuori. Bisogna evitare quei gol che prendiamo, però ci stiamo lavorando. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria".
Resta la preoccupazione per il centrocampista Lobotka, uscito nel primo tempo per infortunio: "Non so esattamente cosa abbia, ma non sta sicuramente bene. La caviglia è rimasta sotto in un contrasto, domani farà gli esami". Partita decisamente riuscita per un Napoli che, in campo, stasera è stato irresistibile. "Bisogna pensare partita per partita - avverte il portiere Vanja Milinkovic-Savic, interpellato sempre da Sky Sport. "Più vittorie fai, più entusiasmo c'è. Ora abbiamo due partite molto difficili e dobbiamo raccogliere punti in quelle, senza guardare troppo più in là".
Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo i partenopei travolgono l'avversario facendo valere la loro qualità tecnica e la differenza di valore degli ingressi dalla panchina. Arrivano così la prima la rete di Politano, sicuramente tra i migliori degli azzurri, poi autore anche dell'assist direttamente da corner per il 3-1 firmato da Marin. Il sigillo finale è di De Bruyne, entrato al posto di Anguissa che ha la meglio su un Monza che tenta di reagire ma senza proporsi in avanti e con una difesa lacunosa.
"Meritavamo qualcosa in più. I gol che abbiamo preso sono stati dei nostri regali. A volte ci dimentichiamo alcune cose, ma mi rimane un primo tempo buono con il portiere avversario che ha salvato diverse palle gol. Ho visto tante cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare". È il commento a caldo del tecnico del Monza, Ivan Juric, che a proposito di Varela, l'attaccante-rivelazione della squadra, aggiunge: "È bravo e quello che mi piace di più è che ci sono tanti margini per migliorare e lui lavora ogni giorno per farlo. Arriverà sicuramente lontano".