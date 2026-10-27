La Lazio travolge 6-2 il Sassuolo e vola in testa da sola

AGI - La Lazio travolge il Sassuolo 6-2 nel match che apre la nona giornata di Serie A e vola in testa alla classifica con 25 punti, in attesa dell'Inter, impegnata domani contro il Venezia. Davanti a 10mila tifosi ospiti, i biancocelesti vanno a segno con Taylor, Isaksen, Floriani, Zaccagni e Noslin, autore di una doppietta. Per i neroverdi segnano Thorsvedt, poi espulso per un brutto fallo, ed Esposito. La partita è segnata anche da due rigori falliti dalla Lazio, con Zaccagni e Frattesi che si fanno parare le rispettive conclusioni da Turati.
Primo tempo spettacolare, cinque gol e un'espulsione
La Lazio passa subito in vantaggio al 2'. Isaksen mette in mezzo un cross rasoterra, Lipani non riesce a respingere e consegna il pallone a Taylor, che batte Turati. La reazione del Sassuolo è immediata. Al 7' Doig si sovrappone sulla sinistra, riceve da Laurienté e serve al centro Thorsvedt, che arriva a rimorchio e supera Mandas con un mancino deviato da Sutalo. I ritmi restano altissimi e al 13' la Lazio torna avanti. Zaccagni rientra dalla sinistra e serve Isaksen, che dal lato opposto dell'area sorprende Turati con un sinistro di prima intenzione. Tre minuti più tardi arriva anche il tris biancoceleste: Taylor mette un pallone nell'area piccola e Floriani interviene in spaccata, sul filo del fuorigioco, firmando l'1-3.
Al 31' il Sassuolo resta in dieci uomini per l'espulsione di Thorsvedt, protagonista di un duro intervento sulla caviglia di Zaccagni. Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze al 43', quando Esposito raccoglie una sponda di testa di Cinquegrano, si libera al tiro e batte Mandas per il 2-3. In pieno recupero, però, la Lazio ristabilisce le distanze: cross dalla destra di Isaksen e colpo di testa vincente di Zaccagni per il 4-2.
Noslin firma la doppietta, Turati para due rigori
La ripresa si apre con un tocco di braccio di Cinquegrano in area che porta al primo calcio di rigore per la Lazio. Dal dischetto Zaccagni si fa però respingere la conclusione da Turati. Al 56' Noslin firma il quinto gol biancoceleste con un tiro dal limite che si infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere neroverde. Turati torna protagonista poco dopo, quando la Lazio conquista un secondo rigore per un fallo di Caleta-Car: questa volta è Frattesi a presentarsi dagli undici metri, ma anche la sua conclusione viene neutralizzata. Al 65' Noslin completa la doppietta personale con un tiro dai 18 metri che termina sotto l'incrocio dei pali, fissando il risultato sul 6-2 definitivo. La Lazio conquista così una vittoria netta e si porta da sola in vetta alla classifica, almeno per una notte, in attesa della risposta dell'Inter.