Sinner, c'è la data del rientro: dal 27 al 30 dicembre a torneo Riad

AGI - C'è una data per il ritorno di Jannik Sinner. Il campione altoatesino, fermo dalla finale di Wimbledon vinta su Zverev per l'infiammazione al ginocchio e che aveva dato a tutti appuntamento per la prossima stagione, attraverso una storia Instagram ha confermato la sua presenza al "Six Kings Slam", torneo d'esibizione multimilionario nato nel 2024, diventato in appena due edizioni l’esibizione più ricca della storia che si svolgerà a Riad.
Inizialmente in programma proprio ad ottobre, l'evento si svolgerà tra il 27 e il 30 dicembre, e Sinner - vincitore delle prime due edizioni - proverà a difendere ancora una volta il titolo e portarsi a casa un bel po’ di soldi: ognuno dei sei partecipanti riceve 1,5 milioni di dollari soltanto per presentarsi a Riad; al vincitore spettano altri 4,5 milioni, per un totale di 6 milioni di dollari. Avendo conquistato le prime due edizioni, Sinner ha già incassato complessivamente 12 milioni.
I numeri del campione altoatesino
Il campione altoatesino è imbattuto nelle sei partite giocate nel torneo. Due anni fa batté in successione Daniil Medvedev, Djokovic e Alcaraz (gli ultimi due in tre set), mentre l'anno scorso chiuse senza perdere alcun set con Stefanos Tsitsipas e nuovamente Djokovic ed Alcaraz.
Il rinvio del torneo
La rassegna avrebbe dovuto disputarsi tra il 21 ed il 24 ottobre. Dato l'infortunio del numero uno al mondo, al suo posto sarebbe entrato Learner Tien, ma poi tutto è stato rinviato a causa dell'instabilità geopolitica in Medio Oriente, che sta facendo sorgere interrogativi anche su altri eventi come le tappe del mondiale di Formula 1 e di MotoGP.
Il recupero fisico in vista della nuova stagione
Lo svolgimento del torneo dal 27 al 30 dicembre dovrebbe trovare Sinner fisicamente recuperato in vista del primo Slam della stagione, anche grazie alle cure del dottor Herbert Schoenhuber che in passato curò anche Alberto Tomba e Sofia Goggia.
L'affidamento alle cure di Schoenhuber
La notizia della scelta del nuovo specialista a cui affidarsi è di due settimane fa: "Sinner che ha annunciato di aver chiuso la stagione in anticipo a causa del problema al ginocchio destro, ha deciso anche di affidarsi alle cure del dottor Herbert Schoenhuber, cofondatore di Physioclinic, ortopedico di fama internazionale, storico presidente della commissione medica della Fisi - si legge nella comunicazione della Physioclinic -. Siamo sicuri che anche Jannik, numero uno al mondo, nei prossimi mesi si riprenderà bene e tornerà a far sognare tutti gli appassionati di tennis già dalla prossima stagione".