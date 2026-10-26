Pallone d'Oro 2026 a Harry Kane

AGI - Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026. Il 33enne attaccante del Bayern Monaco ha battuto Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcellona).
In top ten anche Rodri (Barcellona), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Lionel Messi (Inter Miami), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City) e Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain).
Kane ha conquistato per la prima volta questo prestigioso riconoscimento: succede nell'albo d'oro a Ousmane Dembélé (2025). È il quinto inglese a riuscirci dopo Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) e Michael Owen (2001).
Una stagione da record: 73 gol e tre trofei
Nella stagione 2025/2026 Kane - che si è aggiudicato anche il premio di attaccante dell'anno 2026 - ha segnato complessivamente 73 gol: 61 con il Bayern e 12 con l'Inghilterra. Con il club bavarese ha conquistato Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca.
Al Mondiale ha realizzato sei reti, contribuendo al terzo posto dei Tre Leoni, miglior piazzamento dalla vittoria nel 1966.
Lamine Yamal è ancora il miglior giovane
Lamine Yamal (Barcellona) ha vinto, invece, per il terzo anno di fila il premio di miglior giovane.
Lo spagnolo, vincitore del Mondiale con la Spagna, ha battuto la concorrenza di Kerim Alajbegovic (Salisburgo/Juventus), Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City), Pau Cubarsí (Barcellona), Yan Diomandé (Lipsia/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Monaco), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).
«È un onore essere qui a ricevere questo premio - le sue parole dal palco di Londra - Avrei voluto condividere questa serata con il mio compagno di squadra Cubarsì, questo premio avrebbe dovuto vincerlo lui: è da tanto tempo che gioca a un alto livello», riconosce l'attaccante del Barça.
Il Paris Saint-Germain è il miglior club del 2026
Il Paris Saint-Germain è il miglior club del 2026. I parigini, campioni di Francia e vincitori della Champions League, hanno avuto la meglio su Arsenal, Bayern Monaco, Bodø/Glimt e Flamengo. A ritirare il premio a nome della squadra, stasera in campo al Parco dei Principi contro il Lione, è stato Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro 2025.