MotoGP, Gran Premio d’Australia annullato per maltempo

AGI - Il Gran Premio d’Australia della MotoGP è stata annullata a causa del maltempo. Lo hanno reso noto gli organizzatori.
La gara, che sarebbe dovuta partire alle 4 ora italiana, è slittata inizialmente alle 5. Le peggiorate condizioni meteo hanno poi successivamente portato gli organizzatori a immaginare una possibile partenza verso le ore 6.
Alla fine è giunta la decisione degli organizzatori di annullare l’evento nonostante il tutto esaurito, perché la pioggia incessante e la scarsa visibilità avrebbero reso la gara pericolosa. Sono state annullate anche le gare della Moto3 e della Moto2.
Il giro di saluto
I piloti sono scesi comunque in pista alle 5:45 ora italiana per un giro di saluto dietro alla safety car per poi fermarsi sul rettilineo d’arrivo per salutare i tifosi.
Le parole di Jack Miller
“Ovviamente, non è il modo in cui avrei voluto concludere il mio Gran Premio di casa, dopo un fine settimana così positivo. Le condizioni meteorologiche sono state, a dir poco, deludenti. Voglio però rivolgere un enorme ringraziamento a tutti i tifosi che sono venuti, che sono rimasti sotto la pioggia tutto il giorno a sostenerci, pur senza vedere alcuna gara. Siete i numeri uno e il vostro supporto significa molto per me”. Sono le parole del pilota del team Prima Pramac Yamaha Jack Miller dopo la cancellazione della gara in Australia.