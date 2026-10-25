Miracolo Inter a San Siro: la Fiorentina ribaltata nel recupero

AGI - Miracolo nerazzurro al Meazza dove l’Inter a lungo in svantaggio, è riuscita prima a recuperare a tempo ormai scaduto e poi a vincere su rigore durante un maxi recupero concesso dall’arbitro. Risultato finale 2-1 con cui l’Inter ha vinto sulla Fiorentina.
Tutto sembrava andare secondo i piani e i desideri dei Viola: al 65esimo Alex Jimenez riceve il passaggio di Nicolò Fagioli e insacca con un destro a giro dai 20 metri, spedendo la palla nell’angolo in alto a destra e portando la Fiorentina in vantaggio per 1-0. Si tratta del suo secondo gol stagionale.
Ma quando sembrava finita, è accaduto l’insperato per il pubblico di casa: Marcus Thuram al 91 agguanta per l’Inter il pareggio, sigla un gol fondamentale per i nerazzurri, portando il risultato sull’1-1: trasforma con freddezza l’assist di Andy Diouf da circa 15 metri, realizzando così il suo quinto gol stagionale.
Il rigore di Zielinski
La squadra di casa non si accontenta e al 96 arriva il rigore: l’arbitro Maurizio Mariani indica immediatamente il dischetto per un fallo di mano in area, offrendo all’Inter una chance clamorosa di strappare la vittoria allo scadere. Al 98 tocca a Piotr Zielinski trasformare il rigore con grande decisione, scagliando il pallone di destro nell’angolo in alto a sinistra e portando l’Inter in vantaggio per 2-1 con la sua seconda rete in campionato.