F1: Antonelli trionfa anche a negli Usa, è ad un passo dal titolo

AGI - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio degli Stati Uniti ed è ora a un passo dal titolo mondiale. Il pilota bolognese domina la gara sul circuito di Austin e porta a 123 punti il vantaggio sul compagno di squadra in Mercedes George Russell - oggi ottavo - con altissime probabilità di chiudere i giochi in Messico tra una settimana.
Sul podio sale anche la Ferrari di Charles Leclerc, secondo davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio c'è l'altra Rossa di Lewis Hamilton, quarto, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla seconda Red Bull di Isack Hadjar. Settima piazza per l'altra McLaren di Oscar Piastri davanti a Russell. Chiudono la top ten Lawson (Racing Bulls) e Gasly (Alpine).
Ad Antonelli basterà un nono posto. "Il risultato che volevamo"
A Kimi Antonelli basterà un nono posto nel prossimo Gran Premio in Messico per laurearsi campione del mondo nel caso di vittoria di George Russell o addirittura un decimo posto se a vincere sarà Lewis Hamilton. Se Russell o Hamilton non vincono in Messico, Antonelli sarà automaticamente campione del mondo. "È il risultato di cui avevamo bisogno", ha commentato il pilota bolognese dopo il trionfo a Austin, "tutto il team lo merita tantissimo. Abbiamo lavorato tantissimo per portare questo pacchetto, e vedere il risultato è soddisfacente".
Per il pilota della Mercedes "la strategia a una sosta è stata una scelta giusta". "Il titolo? Siamo molto vicini, però vorremmo concludere in bellezza: spero di poter vincere altre gare", conclude Antonelli.
Leclerc: "Buona gara, ci è mancata la vittoria"
"È stata una buona gara da parte nostra, purtroppo ci è mancata la vittoria che è il nostro obiettivo. Il primo stint di gomme è stato un po' più difficile. Kimi ha scelto una sola sosta che non era nelle nostre previsioni. È stata una bella battaglia, mi sono divertito un sacco". Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc.