Dove vedere il Pallone d'Oro in TV e streaming: orari e diretta

AGI - Harry Kane e Lamine Yamal sono i favoriti per la conquista del Pallone d'Oro, il cui vincitore sarà annunciato lunedì sera a Londra. La cerimonia sarà trasmessa in diretta gratuita da Dazn in oltre 200 mercati nel mondo, e in esclusiva per l'Italia.
Giunto alla sua 70ma edizione, il Pallone d'Oro celebra dal 1956 i più grandi talenti del calcio mondiale. Il premio, assegnato dalla rivista France Football, lo scorso anno ha visto trionfare Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, e Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, vincitrice del premio per il terzo anno consecutivo.
La lascia Parigi per Londra
Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia del Pallone d'Oro lascia Parigi e approda a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1956.
A condurre la serata saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al Pallone d'Oro 2003, e Kate Scott, giornalista e conduttrice britannica.
Dove vederlo in tv e streaming
Per accompagnare i tifosi in uno degli spettacoli più attesi della stagione, Dazn proporrà una copertura speciale dedicata alla cerimonia:
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Pre-cerimonia (dalle 20:00 alle 21:00): un'ora di approfondimento con Alessio De Giuseppe, in collegamento in diretta da Londra, per raccontare l'atmosfera e le attese della serata.
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Diretta della premiazione: la trasmissione live e gratuita di tutti i premi assegnati.
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Post-cerimonia: studio condotto da Federica Zille per commentare i verdetti insieme ad Andrea Marinozzi, Valon Behrami e Michele Dalai, SVP Content di Dazn Italia.