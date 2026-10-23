Dove vedere il Pallone d'Oro in TV e streaming: orari e diretta
Pallone d'Oro, sfida Kane-Yamal: dove vederlo in TV e streaming gratis
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Pallone d'Oro, sfida Kane-Yamal: dove vederlo in TV e streaming gratis

La 70ma edizione lascia Parigi. Tra i favoriti Kane e Yamal, diretta in chiaro su Dazn con Henry e Scott alla conduzione: tutti gli orari
L'attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane e l'attaccante spagnolo del Barcellona Lamine Yamal
Afp - L'attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane e l'attaccante spagnolo del Barcellona Lamine Yamal
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AGI - Harry Kane e Lamine Yamal sono i favoriti per la conquista del Pallone d'Oro, il cui vincitore sarà annunciato lunedì sera a Londra. La cerimonia sarà trasmessa in diretta gratuita da Dazn in oltre 200 mercati nel mondo, e in esclusiva per l'Italia.

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Giunto alla sua 70ma edizione, il Pallone d'Oro celebra dal 1956 i più grandi talenti del calcio mondiale. Il premio, assegnato dalla rivista France Football, lo scorso anno ha visto trionfare Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, e Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, vincitrice del premio per il terzo anno consecutivo.

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La lascia Parigi per Londra

Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia del Pallone d'Oro lascia Parigi e approda a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1956.

A condurre la serata saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al Pallone d'Oro 2003, e Kate Scott, giornalista e conduttrice britannica.

Dove vederlo in tv e streaming

Per accompagnare i tifosi in uno degli spettacoli più attesi della stagione, Dazn proporrà una copertura speciale dedicata alla cerimonia:

  • Pre-cerimonia (dalle 20:00 alle 21:00): un'ora di approfondimento con Alessio De Giuseppe, in collegamento in diretta da Londra, per raccontare l'atmosfera e le attese della serata.

  • Diretta della premiazione: la trasmissione live e gratuita di tutti i premi assegnati.

  • Post-cerimonia: studio condotto da Federica Zille per commentare i verdetti insieme ad Andrea Marinozzi, Valon Behrami e Michele Dalai, SVP Content di Dazn Italia.

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