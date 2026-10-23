Bayern Monaco, Kompany collassa in allenamento

AGI - L'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo essere collassato durante un allenamento. Lo ha annunciato il club sul proprio sito.
La nota del Bayern Monaco
"Vincent Kompany ha avuto bisogno di assistenza medica venerdì dopo essere collassato durante una seduta di allenamento con la squadra riserve del Bayern", si legge nella nota.
"Kompany è sottoposto ad approfonditi accertamenti in ospedale e resterà sotto osservazione medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico si occuperà della gestione degli allenamenti e delle partite".
L'infezione virale
La scorsa settimana Kompany era stato debilitato da un'infezione virale, avvertendo i primi sintomi in occasione della gara vinta sabato per 6-1 contro il Lipsia. Il tecnico non si era presentato alle interviste post-partita e aveva anche saltato l'allenamento di lunedì per sottoporsi a un nuovo e approfondito controllo.
Anche il giorno dopo Kompany non aveva diretto la seduta, lasciando anche la conferenza stampa pre-Arsenal al vice Aaron Danks. "La cosa più importante che stiamo cercando di fargli capire in questo momento è che deve riposare e prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno, indipendentemente da quanto possa essere lungo", aveva detto su Kompany, che però contro i Gunners era regolarmente in panchina.
Lo stesso allenatore belga, nel post-gara, aveva spiegato di aver contratto "un virus piuttosto forte, naturalmente non ho ascoltato il mio corpo e, a un certo punto, il corpo mi ha detto: 'Adesso basta, fermati!'".