Il Milan piegato dal Bournemouth, rossoneri battuti per 3 a 0

AGI - Il Bournemouth affonda il Milan sotto il diluvio del Vitality Stadiumm 3-0 grazie a due calci di rigore trasformati nel primo tempo e a una perla su punizione nella ripresa. Sulla sconfitta della squadra di Amorim pesa l'espulsione di Maignan, da cui nasce il provvisorio 2-0.
Il Milan affondato in Europa
I padroni di casa sfiorano il vantaggio già al 5', quando Evanilson manda a lato di un soffio un colpo di testa. Pochi istanti più tardi, l'arbitro viene chiamato al Var per un fallo di mano di De Winter commesso subito dopo l'incornata dell'avversario. L'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Kluivert, che spiazza Maignan e porta avanti i suoi.
L'espulsione di Maignan
Gli inglesi giocano meglio e al 27' vanno al tiro da fuori con Hill, ma Maignan è attento e devia in corner. Dall'angolo seguente, il portiere e capitano rossonero commette una clamorosa ingenuità mettendo le mani sul viso ad Adams. Il direttore di gara punisce il francese con un rosso diretto e assegna un nuovo calcio di rigore agli uomini di Rose.
Il tris del Bournemouth
In campo entra Torriani al posto di Hutchinson. A incaricarsi la battuta è Tavernier, che spiazza il neo entrato e firma il 2-0. Il tris arriva al 39' del secondo tempo con 'ex Adli che calcia una bella punizione dal limite con il mancino, sfruttando anche un Pavlovic troppo aperto in barriera e trafiggendo un incolpevole Torriani.
Pochi istanti dopo, il giovane portiere italiano compie un miracolo su un mancino ravvicinato di Rayan. Il Milan resta quindi a soli 3 punti in classifica dopo altrettante giornate. Tornerà in campo giovedì 5 novembre in casa, contro gli ungheresi del Ferencvaros