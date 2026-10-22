L'Atalanta crolla nel finale, l'Ajax vince 2 a 0
Conference League: l'Atalanta crolla nel finale ad Amsterdam, la Dea sconfitta dall'Ajax per 2 a 0 
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Conference League: l'Atalanta crolla nel finale ad Amsterdam, la Dea sconfitta dall'Ajax per 2 a 0

Sarri non è in discussione e la società continuerà sulla stessa strada, ma domenica pomeriggio col Frosinone serviranno risposte concrete
Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta
Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta
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AGI - Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta. Contro l'Ajax i nerazzurri perdono 2-0, decisivi i gol nel finale di Arokodare e Ouazane. Passo falso per gli orobici nella seconda giornata della league phase di Conference, una gara complicata in cui i lancieri hanno avuto la meglio sia nel possesso palla che nelle occasioni costruite: Sarri non è in discussione e la società continuerà sulla stessa strada, ma domenica pomeriggio col Frosinone serviranno risposte concrete.

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La formazione dell'Atalanta

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Sei cambi per Maurizio Sarri rispetto alla sconfitta di Milano, al centro dell'attacco è tornato Scamacca, confermato De Ketelaere nonostante il periodo negativo. L'Ajax ha risposto con un modulo speculare, a fare la differenza è stata l'intensità da parte dei padroni di casa: il forcing ha sfiancato la Dea, schiacciata nella propria metà campo, i ritmi alti hanno portato gli uomini di Sarri a sbagliare di più. L'occasione più nitida del primo tempo è stata sprecata da Marcos Leonardo, il piazzato di prima intenzione è terminato alla destra di Carnesecchi.

Il crollo della Dea nel finale

Nel secondo tempo i bergamaschi hanno cercato di giocare più sul nervosismo, con l'obiettivo di dare una scossa a una partita bloccata, in cui gli olandesi hanno cercato ritmi elevati durante tutti i 90'. De Ketelaere non è riuscito a dare le risposte che ci si attendeva dopo un periodo negativo, Sarri ha inserito Samardzic, nel finale anche spazio per Pasalic e Rowe.

L'ex Bologna ha sfruttato le corsie esterne, Zalewski non è riuscito però a trovare la porta. Al 42' è arrivata la rete di Arokodare, su un lancio lungo Obric ha sbagliato la lettura, il nigeriano si è ritrovato solo davanti a Carnesecchi, facile il piazzato per il vantaggio. In pieno recupero è arrivato il gran gol di Ouazane che ha chiuso definitivamente il match.

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