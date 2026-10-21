Carlos Augusto salva l'Inter. Shakhtar battuto 1-0

L 'Inter conquista la prima vittoria stagionale in Champions League, superando per 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro. A decidere la sfida è un gol di Carlos Augusto al 77', al termine di una partita complicata per i nerazzurri, costretti a giocare in inferiorità numerica dal 68' per l'espulsione di Bastoni. La squadra di Cristian Chivu ottiene così i primi tre punti nella fase a campionato della competizione europea.
L'Inter parte con grande aggressività. Dopo appena tre minuti, Thuram impegna Riznyk con un diagonale insidioso, mentre al 5' il sinistro dalla distanza di Calhanoglu termina di poco fuori.
La migliore occasione del primo tempo per i padroni di casa arriva al 21'. Bonny controlla in area un lancio dalla difesa di Akanji, si gira e calcia di sinistro sul primo palo, ma Riznyk si distende e respinge con un intervento decisivo.
Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione cresce lo Shakhtar, che comincia a gestire il possesso nella metà campo avversaria. Al 40' Martinez salva il risultato respingendo a mano aperta un colpo di testa di Bondar sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 44' Ocheretko colpisce invece l'esterno della rete.
Bastoni espulso al 68', Inter in dieci uomini
La ripresa comincia senza grandi occasioni e Chivu prova a cambiare la partita con una tripla sostituzione al 59': Bisseck, Diouf e Zielinski prendono il posto rispettivamente di Dimarco, Spence e Calhanoglu.
Al 66' Thuram torna a rendersi pericoloso con una conclusione a giro, deviata in calcio d'angolo da Riznyk. Due minuti più tardi, però, l'Inter rimane in dieci uomini. Bastoni viene espulso per doppia ammonizione dopo aver spinto Ocheretko a palla lontana, rimediando il secondo cartellino giallo.
Nonostante le proteste e l'inferiorità numerica, i nerazzurri riescono a riorganizzarsi, anche grazie all'ingresso di Mkhitaryan a centrocampo.
Carlos Augusto decide la partita al 77'
Il gol decisivo arriva al 77'. Lo Shakhtar si sbilancia in avanti e lascia spazio al contropiede nerazzurro, avviato da Zielinski. Mkhitaryan serve un pallone preciso in area per l'inserimento di Carlos Augusto, che batte Riznyk con un tocco d'esterno e firma l'1-0.
L'Inter sfiora il raddoppio all'84' con Mkhitaryan, ma nel finale deve difendere il vantaggio dagli assalti degli ucraini. Martinez è decisivo con due interventi, prima su Newertton e poi su Matviyenko, evitando il pareggio.
Il triplice fischio sancisce la prima vittoria europea della stagione per l'Inter, che sale a tre punti in classifica. Un successo ottenuto nonostante l'inferiorità numerica e le difficoltà incontrate contro lo Shakhtar. Nel prossimo turno di Champions League, i nerazzurri saranno impegnati in trasferta contro il Feyenoord.