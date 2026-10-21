Il Como vola in Champions. Manchester United travolto 4-1

U na notte da ricordare per il Como di Cesc Fabregas, che sotto il diluvio del Sinigaglia travolge il Manchester United per 4-1 nella terza giornata della fase a campionato della Champions League. Protagonista assoluto Nico Paz, autore di una doppietta, mentre Douvikas e Ramon completano il poker dei lariani. Per gli inglesi, in evidente difficoltà per tutta la partita, arriva soltanto nel recupero il gol della bandiera firmato da Zirkzee.
Nico Paz sblocca la partita dopo due minuti
Il Como parte subito forte e trova il vantaggio dopo appena due minuti. Nico Paz riceve palla al limite dell'area, se la sposta sul sinistro e lascia partire una conclusione a giro che si infila nell'angolino lontano, a mezza altezza. Maguire è troppo distante per intervenire e Lammens non può nulla.
I padroni di casa continuano a spingere. Al 35', una rapida ripartenza porta Baturina a servire Douvikas in area: l'attaccante greco si allarga sul mancino e cerca il primo palo, ma Lammens devia in calcio d'angolo. Tre minuti più tardi, Douvikas ha un'altra occasione, questa volta sul destro, ma calcia alto da buona posizione dopo un ottimo lancio in profondità di Couto.
Il primo tempo si chiude sull'1-0, con il Como padrone del gioco e il Manchester United incapace di trovare una risposta. La ripresa si apre con un altro gol dei lariani. Dopo meno di quattro minuti, Baturina trova Nico Paz tra le linee. Il fantasista argentino verticalizza immediatamente per Douvikas, che sfugge alla marcatura di De Ligt e batte Lammens per il 2-0. Il dominio del Como diventa ancora più evidente al 12' della ripresa. Baleba sbaglia in fase di impostazione, Nico Paz intercetta il pallone e si invola verso la porta, superando Lammens con un preciso piatto sinistro. È il 3-0 e la doppietta personale dell'argentino, protagonista di una prestazione decisiva.
Ramon cala il poker, Zirkzee segna nel recupero
Il Como non rallenta e al 31' della ripresa trova anche il quarto gol. Valle serve sulla sinistra il neoentrato Kaiki, che confeziona un cross perfetto al centro dell'area. Ramon, dopo aver attraversato tutto il campo, si inserisce con i tempi giusti e supera Lammens con un colpo di testa. Il Manchester United riesce ad accorciare le distanze soltanto in avvio di recupero. Diallo serve Zirkzee in area e l'attaccante olandese batte Butez con il mancino, fissando il risultato sul definitivo 4-1.
Como a sei punti in Champions League
Il successo porta il Como a quota sei punti dopo tre giornate della fase a campionato di Champions League. Per la squadra di Fabregas una vittoria di prestigio, costruita con una prestazione dominante contro il Manchester United. Il prossimo appuntamento europeo dei lariani è in programma mercoledì 4 novembre, quando il Como farà visita al Lens.