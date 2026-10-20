Champions, la Roma travolge lo Slovan e si regala la prima gioia

AGI - La Roma travolge lo Slovan Bratislava 4-0 all'Olimpico e conquista la prima vittoria stagionale in Champions League. A una settimana dalla beffarda rimonta subita contro il Real Madrid, i giallorossi tornano a sorridere grazie alle reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen. La squadra di Gian Piero Gasperini sale così a quattro punti in classifica, a sette lunghezze dalla quota indicata dal tecnico per conquistare un posto nei play-off.
In vista del big match di campionato contro il Napoli, Gasperini può godersi una prestazione convincente in tutte le fasi di gioco. La Roma domina il possesso palla, concede pochissimo agli avversari e mantiene il controllo della partita fin dai primi minuti. Al termine del primo tempo i giallorossi fanno registrare il 70% di possesso e undici conclusioni, senza concedere neppure un tiro agli slovacchi.
Hermoso e Molina portano la Roma sul 2-0
La Roma sblocca il risultato al 21'. Su un cross di Pellegrini sul secondo palo, Ghilardi fa da sponda per Mario Hermoso, che da pochi passi insacca di testa. I giallorossi continuano a spingere e trovano il raddoppio al 39'. Pellegrini verticalizza per Malen, che rientra sul destro e cerca il diagonale. Takac respinge in tuffo, ma sulla ribattuta arriva Nahuel Molina, pronto a depositare il pallone in rete. La squadra di Gasperini va così all'intervallo sul 2-0, dopo un primo tempo caratterizzato da un netto predominio territoriale e da una fase difensiva particolarmente attenta.
Pisilli e Malen chiudono la partita nella ripresa
La ripresa si apre con un problema fisico per Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo al 50'. Al suo posto entra Matias Soulé, mentre la fascia di capitano passa per la prima volta a Niccolò Pisilli. Proprio il centrocampista giallorosso firma il terzo gol al 53', raccogliendo un assist di Malen e battendo Takac con una conclusione precisa sotto la traversa.
Cinque minuti più tardi arriva anche il poker. Wesley penetra in area e viene atterrato da Blackman. L'arbitro svizzero Scharer assegna il calcio di rigore e Donyell Malen trasforma dal dischetto, prima di lasciare il posto a Castro. Nel finale la Roma continua a rendersi pericolosa, sfiorando il quinto gol con Rodrigo Mora. Ghilardi trova anche la via della rete, ma la sua marcatura viene annullata per fuorigioco. I giallorossi gestiscono gli ultimi minuti senza correre particolari rischi, conservando la porta inviolata.
Ora il Napoli, poi la sfida con il Manchester United
Archiviata la prima vittoria europea della stagione, la Roma può concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Sabato i giallorossi saranno impegnati nella trasferta contro il Napoli, una sfida importante per misurare le ambizioni della squadra di Gasperini.
Il prossimo appuntamento in Champions League è fissato per il 3 novembre all'Old Trafford contro il Manchester United. Per quella partita il tecnico spera di recuperare Paulo Dybala, assente contro lo Slovan Bratislava a causa di una lieve lesione muscolare e presente sugli spalti dell'Olimpico.