Champions, il Napoli si rilancia superando 4-3 il Bodo

AGI - Il Napoli soffre ma batte 4-3 il Bodo/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona e conquista i primi tre punti stagionali in Champions League. A trascinare gli azzurri è Scott McTominay, autore di una doppietta decisiva in una partita ricca di gol ed emozioni. A segno anche Politano, mentre un'autorete di Bjørтуft completa il poker della squadra di Massimiliano Allegri, costretta a difendere il vantaggio fino agli ultimi secondi.
Politano sblocca subito il risultato, poi segnano Hauge e McTominay
Il Napoli parte fortissimo e passa in vantaggio dopo meno di un minuto. Spinazzola crossa dalla sinistra e Politano colpisce al volo con il mancino, battendo Haikin. Gli azzurri continuano a spingere e al 12' sfiorano il raddoppio con Di Lorenzo, che impegna il portiere norvegese con una conclusione dalla distanza.
Al 24' è ancora Haikin a salvare il Bodø/Glimt, uscendo tempestivamente su Lang, servito da un preciso passaggio di De Bruyne. Nonostante il predominio dei padroni di casa, al 27' arriva il pareggio degli ospiti: Auklend serve Fet, che allarga sulla sinistra per Hauge. L'attaccante norvegese conclude di prima intenzione con un destro preciso nell'angolino, lasciando Meret senza possibilità di intervento.
Il Napoli reagisce e torna avanti al 41'. De Bruyne trova un passaggio in profondità per Lang, che lascia scorrere il pallone con un velo intelligente. McTominay raccoglie e calcia di destro, trovando la deviazione di un difensore che mette fuori causa Haikin. Per lo scozzese è il primo gol stagionale. Le squadre vanno all'intervallo sul 2-1.
Il Bodø/Glimt pareggia ancora, McTominay firma la doppietta
Gli ospiti rientrano in campo con maggiore aggressività e al 55' vanno vicini al pareggio. Blomberg, ben appostato in area, manda alto di testa su un cross dalla sinistra di Fet.
Al 60' è invece il Napoli a sfiorare il terzo gol. De Bruyne recupera un pallone e serve McTominay, che conclude di destro colpendo in pieno il palo. Due minuti più tardi arriva il nuovo pareggio del Bodø/Glimt. Fet trova Helmersen in area e l'attaccante, approfittando di una marcatura troppo morbida di Spinazzola, si gira sul sinistro e batte Meret con un rasoterra nell'angolino.
Nel momento più difficile della partita, il Napoli si affida nuovamente a McTominay. Al 75' Politano disegna un cross dalla destra e il centrocampista scozzese svetta più in alto di tutti, firmando di testa il gol del 3-2 e la sua doppietta personale.
Autogol di Bjørтуft, il Napoli resiste fino al 4-3 finale
Passano appena due minuti e gli azzurri trovano anche il quarto gol. Il neoentrato Giovane recupera palla su Sjøvold, entra in area e mette al centro un pallone che Bjørтуft devia nella propria porta, portando il risultato sul 4-2.
La partita sembra chiusa, ma il Bodø/Glimt non si arrende. Allo scadere del recupero, Bjørтуft colpisce la traversa e Fet è il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta, segnando a porta vuota il gol del definitivo 4-3.
Per il Napoli arriva così la prima vittoria nella fase campionato della Champions League 2026-2027, al termine di una partita nella quale gli azzurri hanno mostrato grande incisività offensiva, ma anche difficoltà nella gestione del vantaggio. Il prossimo impegno europeo della squadra di Allegri è in programma mercoledì 4 novembre, quando il Napoli farà visita al Porto.