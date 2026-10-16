Spettacolo e saga degli errori allo Stirpe, il Frosinone batte 4-2 il Sassuolo

AGI – Proseguono i sogni di gloria del Frosinone, che ottiene un'altra vittoria pesante: è 4-2 sul Sassuolo nel segno di Raimondo (tripletta). I neroverdi spingono in avvio con Laurienté e Caleta-Car, ma la reazione ciociara è prepotente. Ghedjemis saggia i riflessi degli avversari e al 9', dopo un pallone perso da Bakola, i giallazzurri passano: merito del tiro potente di Calò, che spiazza Muric.
Il Sassuolo traballa sul tiro di Bracaglia, ma pareggia subito: Bakola si riscatta, assist per Berardi e 1-1 (14'). Il Frosinone risponde immediatamente vedendosi annullare il vantaggio firmato da Kvernadze e continua ad attaccare, dando inizio al Raimondo-show. Al 26' l'attaccante approfitta dell'errore di Muric e sigla il 2-1, quattro minuti dopo ecco il tris del Frosinone e la sua doppietta: nuovamente disastroso il portiere, ex Man City e Ipswich. L'attaccante entra così nel ristretto club dei giocatori con tre o più marcature multiple in stagione: come lui solo Yamal (tre), meglio solo Raphinha (quattro).
La cronaca della partita
Non c'è spazio per rilassarsi allo Stirpe, che assiste a un primo tempo da cinque reti e all'immediato 3-2 del Sassuolo: lo firma Thorstvedt, bravo a sfruttare l'assist di uno spento Esposito (37'). La ripresa si apre con le chances ciociare per Schmid e Kvernadze, e al 57' arriva la tripletta di Raimondo: tocco sottomisura per correggere la conclusione di Ghedjemis e i gol salgono a sette in sette gare. L'attaccante da un gol ogni 82' supera così Malen (6 gol) ed è, ora, il capocannoniere della Serie A: una forte candidatura per la Nazionale, nella finestra di novembre. Il Frosinone può così gestire la gara, nonostante il Sassuolo passi alle due punte e provi a farsi vedere con Lipani e Laurienté. Vincono 4-2 i laziali, che salgono a quota 13 punti: notte al quarto posto per Alvini, insieme al Cagliari. Il suo Frosinone si conferma inarrestabile in casa: sconfitte Venezia, Como e Sassuolo. I neroverdi, invece, si fermano a quota 8 punti e non danno seguito alle buonissime prove contro Milan e Juventus.
La formazione del Frosinone
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6.5; Oyono 6 (34' st Amey sv), Cittadini 6.5, Monterisi 6 (29' st Fayed 6), Bracaglia 6.5; Masini 7, Calò 7.5 (34' st Cichella sv); Ghedjemis 7, Schmid 6, Kvernadze 7 (29' st Zerbin 6); Raimondo 8 (45' st Birligea sv). In panchina: Pisseri, Desplanches, Calvani, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Bobcek, Tchato. Allenatore: Alvini 7.
La formazione del Sassuolo
SASSUOLO (4-3-3): Muric 4; van der Brempt 5, Caleta-Car 4.5, Odenthal 5, Doig 5 (23' st Rafa Obrador 6); Thorstvedt 6.5 (13' st Bowie 5.5), Matic 5 (23' st Lipani 6), Bakola 6; Berardi 6.5, Esposito 6 (23' st Dominguez 5.5), Laurienté 5 (37' st Volpato sv). In panchina: Satalino, Turati, Candé, Walukiewicz, Ghion, Adzic, Skjellerup, Cinquegrano, Sulemana, Pieragnolo. Allenatore: Aquilani 5.
Arbitro, reti e note
ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6. RETI: 9' pt Calò, 14' pt Berardi, 26' e 30' pt Raimondo, 37' pt Thorstvedt; 12' st Raimondo. NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Ammonito Bowie. Angoli 5-4 per il Frosinone. Recupero: 1'; 4'.